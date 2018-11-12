Меджлисовцы выпустили памятку для крымчан с советами по «сопротивлению оккупантам»

Киев, 12 ноября. Сторонники организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, в Крыму не должны посещать мечети, где проповедуют имамы Крымского муфтията, и обязаны следовать составленной для них памятке, заявил экс-глава меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.

Во время конференции крымско-татарского народа в Киеве бывший глава экстремистской группы озвучил целый список предписаний для своих сторонников, которые находятся в Крыму.

Так, Джемилев настоятельно призвал отслеживать все факты нарушения прав человека, которые якобы совершают, по его мнению, «оккупанты» Крыма, в том числе нанесение ущерба экологии и ландшафту крымского полуострова, а также ценностям крымско-татарского народа.

«Собирать и передавать конкретные документы и данные, свидетельствующие о массовом переселении в Крым граждан Российской Федерации», – добавил Джемилев.

Кроме того, он потребовал «игнорировать, бойкотировать и не подавать руки предателям», да и в целом следовать определенной концепции поведения, своеобразной памятке с советами по «сопротивлению оккупантам», которую меджлисовцы выпустили для крымчан.

«Есть целый комплекс мер, которые можно объединить под названием «ненасильственное сопротивление оккупантам», – заявил он.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании присоединиться к составу России. Севастополь по итогам референдума стал городом федерального значения.

Иностранные деятели, которые побывали в республике, отметили качественные изменения в жизни крымчан и развитие инфраструктуры. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым своей территорией, но якобы «временно оккупированной» Россией и призывает иностранные государства поддержать ее позицию.

Деятельность экстремистской группы в Крыму обнаружили в мае текущего года. Как отмечал начальник крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин, «Меджлис крымско-татарского народа» строит свой бизнес на тяжелом положении крымских татар. В ФСБ заявили, что целью группировки является создание межнациональной напряженности на территории Крыма

1 Организация запрещена на территории РФ.