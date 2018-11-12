Опомнитесь, пока не поздно: Клинцевич предрек Европе неприятности из-за отказа от диалога с Россией

Издание Financial Times признало неэффективность антироссийских санкций: по мнению авторов, Западу не удалось изолировать Россию с помощью ограничительных мер. Более того, в заметке подчеркнули, что вряд ли это будет возможно в будущем. Отмечается укрепление экономического сотрудничества между Россией и странами Европы.

«Постоянный поток лидеров стран ЕС, посещающих Кремль, прямые иностранные инвестиции европейских корпораций и продолжающийся спрос на российские нефть и газ входят в противоречие с воинственной риторикой из Брюсселя», — пишет FT.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что коллективный Запад потихоньку начинает осознавать неэффективность и бесперспективность санкций.

«Мы тысячу раз уже об этом говорили. У нас есть опыт: ранее Запад пытался изолировать Советский Союз. Есть и другие страны, изолировать которые не очень получилось. Но в данном случае другие страны — это не Россия, учитывая ее масштабы, менталитет, историю, народ и богатства. РФ — это абсолютно устойчивая, независимая страна с собственным суверенитетом. С ней можно только договариваться. Никто просить о снятии санкций у США не будет. Соединенные Штаты — это не весь мир. У России в любом случае будет возможность иметь экономические контакты с очень многими странами», — сказал собеседник агентства.

Он также предположил, что в ближайшее время на мировой политической арене могут произойти глобальные изменения. Страны, занимающие сегодня лидирующие позиции, могут растерять свой потенциал по ряду причин.

«В ближайшее время, не в далекой перспективе, а уже в ближайшее время, по своему военно-политическому и экономическому потенциалу «семерка» будет состоять из других стран. А те европейские государства, которые сегодня в нее входят, будут там отсутствовать в силу своей малочисленности и маломощности. А в последующем и «двадцатка» может поменяться», — предостерегает сенатор.

Он обратил внимание: Россия неоднократно предупреждала партнеров, что США всегда преследуют исключительно собственные интересы, полностью игнорируя нужды своих «друзей».

«Может быть, излишне консервативно, но мы говорили, что во всем этом движении США есть очень давний скрытый смысл. Они, зная, что Евросоюз является очень серьезным конкурентом для Соединенных Штатов, пытаются его подавить. В конечном итоге это закончится для ЕС очень и очень плохо. А началось это именно с давления на Россию — с проведения санкционной политики, с запуском миграционного оружия. Поэтому, господа, прежде чем делать, думайте. То, что вы создали нам некие трудности, это безусловно. Мы этого не отрицаем. Но мы с ними справимся: стабилизируем обстановку и начнем полноценно развиваться», — рассуждает член высшей палаты парламента.

Он добавил, что ЕС ожидают неприятности в случае отказа от диалога с Россией.