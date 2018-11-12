Сирия новости 12 ноября 16.30: «Хашд аш-Шааби» уничтожили 20 террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, перестрелки между радикалами в Идлибе

Сирия, 12 ноября. «Хашд аш-Шааби» уничтожили 20 террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, перестрелки между «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» в Идлибе, «Тахрир аш-Шам» атаковала расположения САА в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, укрепляют позиции на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Латакии и Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Файлак аш-Шам» в Идлибе.

Курды: обстреливают поселения Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: нанесли удары по позициям SDF в районе Манбиджа.

Провинция Латакия

Члены незаконных вооруженных формирований, скрывающиеся в горной местности на севере провинции Латакия, продолжают дестабилизировать ситуацию в зоне деэскалации и совершать набеги на позиции сирийской армии и мирные поселения.

Радикальные исламисты подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли расположения правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Кабани в Курдских горах. Об этом пишет военный источник в Telegram (@encnewscenter50). Джихадисты заявляют, что в результате их нападения САА потеряла несколько бойцов убитыми и раненными, однако официальные источники данную информацию не подтвердили.

Провинция Алеппо

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по уничтожению мин радикальных исламистов в районах Аль-Рамуса и Хамима в пригороде административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syriaa_Scope).

Члены незаконных вооруженных формирований открыли огонь по расположениям САА недалеко от Тель Алуш, передает местный Telegram-канал (@encnewscenter50).

ВС Турции снова нанесли удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Манбиджа. Об этом сообщает информагентство Al-Masdar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские отряды народной мобилизации «Хашд аш-Шааби» нанесли ряд ударов по укрытиям террористов «Исламского государства» на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Информационное агентство Al-Manar News пишет, ссылаясь на источник в рядах ополченцев, что в окрестностях поселений Ас-Суса, Музан и Багуз-Фаукани «Хашд аш-Шааби» уничтожили порядка 20 боевиков ИГИЛ1.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@warcoresponted), что Демократические силы Сирии (SDF) открыли огонь по поселениям в районе Аль-Багуз.

Провинция Идлиб

Недалеко от Маарет ан-Нумана зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в Telegram (@encnewscenter50).

Террористы «Джебхат ан-Нусры» ведут обстрел расположений правительственных сил САР на юго-востоке провинции Идлиб, передает информагентство Al-Masdar News. Ранее сообщалось, что в связи с угрозой атак со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) укрепляет свои позиции в этой части региона, а также стягивает силы к Абу Духуру.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)