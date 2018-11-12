Киев: организаторов выборов в Донбассе ждут уголовные дела | 12 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Киев пригрозил уголовными делами организаторам выборов в ДНР и ЛНР
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что выборы в республиках Донбасса подрывают государственный суверенитет Украины и являются фактическим выходом из минского процесса. По его мнению, против организаторов «недействительных» выборов должны быть возбуждены уголовные дела.
«Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации я не знаю», — сказал Тука в интервью телеканалу «112 Украина».
Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России
Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России. Эксперты заявляют, что если новые западные санкции против РФ будут нацелены на финансовую систему, то поддерживаемая российским Центробанком и президентом страны Владимиром Путиным дедолларизация «должна помочь смягчить удар». Также об этом свидетельствует быстроразвивающийся товарооборот РФ с КНР. Так, в течение четырех лет доля двусторонней торговли стран в юанях и рублях возросла почти в четыре раза — до 19 %.
Экс-президент Мадагаскара Раджолина лидирует на выборах после обработки 42,45 % голосов
Бывший президент Мадагаскара, кандидат от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина набирает 39,29 % голосов после обработки данных с избирательных участков. Он опережает двух своих основных конкурентов. Кроме того, наблюдатели ЕС на выборах в Мадагаскаре заявили, что малагасийцы проголосовали в мирной обстановке за укрепление демократии. Добавим, по итогам первого тура голосования будет принято решение о проведении второго тура, если ни один кандидат на пост президента страны не наберет более половины голосов.
Утвержден список финалистов конкурса «Великие имена России»
Сегодня стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России». В нем россияне проголосуют и выберут выдающихся людей, чьими именами назовут 47 крупных аэропортов в 45 российских городах. Главное условие — выдающийся деятель также должен быть исторически связан с тем городом, где аэропорт будет носить его имя. В шорт-листе есть и современники — Илья Лагутенко, Сергей Шнуров, Егор Летов. Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, можно посмотреть на странице голосования.