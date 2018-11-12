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14:01 12 Ноября 2018

Киев: организаторов выборов в Донбассе ждут уголовные дела | 12 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Киев пригрозил уголовными делами организаторам выборов в ДНР и ЛНР

Киев: организаторов выборов в Донбассе ждут уголовные дела | 12 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что выборы в республиках Донбасса подрывают государственный суверенитет Украины и являются фактическим выходом из минского процесса. По его мнению, против организаторов «недействительных» выборов должны быть возбуждены уголовные дела.
«Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации я не знаю», — сказал Тука в интервью телеканалу «112 Украина».

Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России

Киев: организаторов выборов в Донбассе ждут уголовные дела | 12 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России. Эксперты заявляют, что если новые западные санкции против РФ будут нацелены на финансовую систему, то поддерживаемая российским Центробанком и президентом страны Владимиром Путиным дедолларизация «должна помочь смягчить удар». Также об этом свидетельствует быстроразвивающийся товарооборот РФ с КНР. Так, в течение четырех лет доля двусторонней торговли стран в юанях и рублях возросла почти в четыре раза — до 19 %.

Экс-президент Мадагаскара Раджолина лидирует на выборах после обработки 42,45 % голосов

Киев: организаторов выборов в Донбассе ждут уголовные дела | 12 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Бывший президент Мадагаскара, кандидат от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина набирает 39,29 % голосов после обработки данных с избирательных участков. Он опережает двух своих основных конкурентов. Кроме того, наблюдатели ЕС на выборах в Мадагаскаре заявили, что малагасийцы проголосовали в мирной обстановке за укрепление демократии. Добавим, по итогам первого тура голосования будет принято решение о проведении второго тура, если ни один кандидат на пост президента страны не наберет более половины голосов.

Утвержден список финалистов конкурса «Великие имена России»

Киев: организаторов выборов в Донбассе ждут уголовные дела | 12 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сегодня стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России». В нем россияне проголосуют и выберут выдающихся людей, чьими именами назовут 47 крупных аэропортов в 45 российских городах. Главное условие — выдающийся деятель также должен быть исторически связан с тем городом, где аэропорт будет носить его имя. В шорт-листе есть и современники — Илья Лагутенко, Сергей Шнуров, Егор Летов. Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, можно посмотреть на странице голосования.

 