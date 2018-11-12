Прокуратура вернула в СК дело о хищении денег у артиста Этуша

Москва, 12 ноября. Тверская районная прокуратура вернула в Следственный комитет РФ уголовное дело о хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщил адвокат Этуша Михаил Иоффе.

Адвокат сообщил в комментарии ТАСС, что прокурор Тверского суда не увидел в действиях обвиняемого преступного умысла завладения чужими средствами, поэтому было приятно решение вернуть дело в СК РФ для доследования. Следователи либо проведут дополнительное расследование, либо обжалуют решение прокуратуры.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения у Этуша 28 млн рублей. Решением суда под стражу был заключен экс-председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-председатель банка рассказал, что передал деньги третьему лицу на реализацию проекта.

Ранее адвокат Барганджия сообщила, что обвиняемый вернул артисту 15 млн рублей. Затем супруга Этуша написала в социальной сети, что средства были возвращены в полном объеме. Следствие отозвало ходатайство об аресте обвиняемого, он был освобожден в январе.