ЛНР: Киеву придется считаться с избранной властью в республиках Донбасса

Луганск, 12 ноября. Властям Украины будет трудно игнорировать власть, избранную в ДНР и ЛНР. Киеву придется считаться с легитимной властью республик Донбасса. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, прошедшие в ДНР и ЛНР выборы глав республик и депутатов Народных советов сделали крайне проблематичным принятие решений в международных организациях об одностороннем использовании сил в интересах Киева​​​.

«В результате выборов в республике избрана власть и с ней и ее представителями Киеву придется считаться», — сказал Мирошник в комментарии РИА Новости.

По словам Мирошника, украинские власти были бы удовлетворены полным отсутствием государственности в Донбассе. В этом случае Киев мог бы игнорировать мнение как республик, так и их представителей. Однако проведенные без существенных нарушений и с соблюдением демократических процедур выборы ломают планы украинских властей в отношении Донбасса.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР состоялись выборы. Согласно предварительным результатам голосования, лидируют врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», в ЛНР — исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине».