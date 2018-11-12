Каждый человек на счету: эксперт рассказал, как новый робот обезопасит войска РХБЗ

Российские инженеры ведут разработку нового робототехнического комплекса для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

«В настоящее время в интересах войск РХБ защиты осуществляется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса, имеющего в составе роботизированные и беспилотные системы», — заявил Кириллов.

Он также отметил, что к концу года доля современной техники в войсках РХБЗ составит 65%. По словам военного эксперта ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина, новые беспилотные устройства станут очень полезными в зонах повышенного заражения радиационными и химическими реагентами. Особенно при быстром реагировании.

«Если территория заражена радиацией или химически опасными веществами, то, безусловно, туда лучше послать робота вместо человека. Он сможет преодолеть любые препятствия, пробраться куда угодно, а дальше возьмет все пробы — грунта, воздуха, воды и т. д. Робот проведет анализ и сообщит оператору, что там есть и можно ли по этой территории двигаться людям. Это очень здорово», — пояснил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

При этом Литовкин выразил уверенность, что разработка робототехнических комплексов становится актуальной именно сейчас, так как министерство обороны Российской Федерации уделяет огромное внимание сохранению человеческих жизней.

«У нас есть возможность создавать такие комплексы. Более того, сегодня цена человеческой жизни резко возросла. Раньше даже говорили, что «бабы нарожают новых солдат», ну а сегодня каждый человек у нас на счету. Но это не только потому, что людей мало, а потому что Россия понимает ценность человеческой жизни и борется за каждого бойца. Мы стали относиться к жизни солдат очень бережно. Поэтому робототехнические комплексы развиваются не только в войсках РХБ защиты, но и в других подразделениях. Кроме того, постоянные химические атаки со стороны террористов в Сирии показали, что армии России просто необходимы роботы РХБЗ», — заключил военный аналитик.

Напомним, ранее Марченко сообщал, что в России ведутся разработки новых машин РХБ-разведки — РХМ-8. Использование современных РХМ-4 и РХМ-6 подразумевает, что боец должен покинуть технику и взять пробы вручную. Однако это создает проблемы, так как даже после проведения обеззараживания боец в ОЗК может занести опасные вещества внутрь машины. РХМ-8 может производить забор проб при помощи специальных манипуляторов, исключая выход военных за пределы техники.