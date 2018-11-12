«Бесхозный» памятник Ленину снесли в селе под Полтавой

Киев, 12 ноября. В украинском селе под Полтавой против воли местных жителей снесли памятник Ленину. Неизвестные вандалы совершили налет на монумент Ильича под покровом ночи, снеся его вместе с постаментом.

Известно, что снос должен был произведен по закону о декоммунизации, однако депутаты сельсовета решение об этом не поддержали, жители села Круподеринцы также устраивали многочисленные протесты. При этом, как отмечают местные СМИ, вышестоящие власти пытались проводить «разъяснительную работу» и с селянами, и с главой сельсовета.

В местной полиции памятник назвали «бесхозным», напомнив, что он не стоял на балансе сельсовета. Кроме того, правоохранители указали на то, что в действиях сельского руководства есть признаки дисциплинарного проступка, ведь оно отказалось выполнять приказы вышестоящей власти, отмечает газета «Аргументы и факты».

Как сообщалось ранее, массовый снос памятников Ленину и других монументов, воздвигнутых в честь советских политических деятелей, начался на Украине в рамках принятого после госпереворота закона о так называемой декоммунизации. Киевское руководство вместо решения насущных проблем своей стремительной нищающей страны предпочитает тратить время и ресурсы на избавление от советского прошлого. К августу минувшего года на Украине были снесены почти все памятники Ленину.

Многие монументы просто уродуются украинскими вандалами: обливаются краской, покрываются нецензурными надписями, трезубцами, желто-голубыми флагами, «переодеваются» в вышиванки.