Слезоточивый газ распылили в школе в Литве, пострадали более 20 детей

Вильнюс, 12 ноября. В одной из школ в столице Литвы распылили слезоточивый газ. По данным портала Delfi, 24 ученикам потребовалась помощь медиков.

Согласно приведенной информации, ЧП случилось в гимназии Радвилу. 12 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в здании учебного заведении неизвестные распылили слезоточивый газ. Около 10 бригад скорой помощи были отправлены в школу. Впоследствии было госпитализировано 24 учащихся.

Всего в данном учебном заведении работают 50 педагогов, учатся около 500 учеников.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, похожее ЧП произошло 28 сентября в Германии. В немецком городе Хан более 30 школьников были госпитализированы в после того, как неизвестный распылил в здании школы слезоточивый газ.