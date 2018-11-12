Власти ДНР не питали иллюзий о признании выборов Западом — депутат

Донецк, 12 ноября. В ДНР не питали иллюзий по поводу признания Западом выборов. Они были, прежде всего, необходимы народу Донбасса. Об этом заявил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Власти республики не испытывали иллюзий относительно того, что коллективный Запад будет приветствовать проведение народного волеизъявления как одной из главных демократических процедур»,— заявил Бердичевский.

Он подчеркнул, что выборы были необходимы народу Донбасса, а все остальное — вторично. По его словам, все больше представителей западных стран убеждаются в том, что Донбасс сделал правильный, легитимный выбор.

Также Бердичевский подчеркнул, что западные страны часто используют сценарии «цветных революций» в тех государствам, которые идут вразрез с политикой США.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В Донецкой народной республике, по данным ЦИК, побеждает врио главы ДНР Денис Пушулин , в Луганской народной республике —Леонид Пасечник.