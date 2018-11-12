Люди в панике избавлялись от доллара: эксперт оценил снижение влияния США на экономику России

Россия вошла в список государств, которые дают отпор влиянию американского доллара. О первых успехах российской экономики сообщили в The Wall Street Journal.

Как отмечают авторы публикации, в банках РФ снизилась доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах — в сентябре этого года она сократилась до 26%. Кроме того, доля доходов от экспорта в долларах во втором квартале уменьшилась до 68% по сравнению с 80% в 2013 году.

О позитивной динамике российской финансовой системы свидетельствуют активно развивающиеся торговые отношения Москвы с Пекином. Показатели двусторонней торговли в рублях и юанях в течение четырех лет увеличились почти в четыре раза.

О перспективах снижения зависимости российской экономики от доллара — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению независимого экономического эксперта Антона Шабанова, данные по долларовым вкладам в РФ напрямую говорят о том, что наша страна начала двигаться в сторону ослабления зависимости от американской валюты, хотя о полном отказе от доллара говорить еще рано.

«Я бы назвал это первыми уверенными шагами [в процессе дедолларизации]. Здесь есть две составляющие успеха. У нас сократились долларовые вклады в банках, а также Россия начала активное приобщение к другим экономикам мира, прежде всего к китайской. Переход на национальные валюты — это хорошая попытка. Отмечу, что мы еще не перешли в полноценном варианте, потому что ранее уже хотели добиться выпуска облигаций федерального займа в юанях. Надеюсь, удастся сделать это сейчас. Это хороший знак для диверсификации рисков доллара», — разъяснил эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что снижение числа вкладов в иностранной валюте обусловлено прежде всего жесткой санкционной политикой Вашингтона по отношению к другим странам. Люди поняли, к каким негативным последствиям могут привести ограничения со стороны США, подчеркнул Шабанов.

«Реакция обычных людей на возможные санкции, связанные с нашими банками, выразилась в том, что они в панике бежали и избавлялись от накоплений в американской валюте. Здесь сдвиги есть, поскольку очевидно, к чему могут привести ограничения Вашингтона против отечественных банковских структур», — заметил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, активное сотрудничество Москвы и Пекина в финансовом секторе позволит обезопасить торговлю от американских санкций.

«Россия и Китай находятся под санкционным давлением Вашингтона. Мы уже видели, как США поступили с Ираном: банки Тегерана отключили от системы SWIFT. Многие денежные потоки будут остановлены, мы сможем продавать свою нефть, но не будет возможности получать деньги за топливо. Переход на альтернативные вызовы, в частности, связь юаня с рублем, позволит укрепить торговые связи. Все экономические аспекты останутся живыми и действующими, торговля не остановится, что очень важно для нашего федерального бюджета. Когда они [все меры по дедолларизации] будут реализованы, то, конечно, зависимость от американской валюты будет крайне мала. Это позволит диверсифицировать валютный риск и уйти от возможного геополитического давления», — заключил экономист.

Отметим, что, помимо Российской Федерации, к снижению зависимости от американской валюты также стремятся Иран, Венесуэла и Пакистан.