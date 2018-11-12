Информацию о штрафах за отсутствие зимних шин опровергли в ГИБДД

Москва, 12 ноября. Водителей не будут штрафовать за отсутствие зимней резины в соответствующее время года. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Слухи о штрафах опровергли в ведомстве. В ГИБДД отметили, что 11 ноября в силу вступили изменения в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Использование шипованной резины зимой, согласно нововведениям, обязательно для легковых автомобилей и грузовиков весом не более 3,5 тонн. В техническом регламенте также указано, что на одну ось автомобиля запрещено ставить шины разных моделей.

«Административная ответственность за эксплуатацию машин указанных типов, не укомплектованных зимними шинами в зимнее время, в КоАП не установлена», — сообщили в ГИБДД в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что грядущей зимой российских автомобилистов избавят от обязательного использования знака «Шипы» и от штрафов за его отсутствие. Министерство внутренних дел признало знак устаревшим. В профильных ведомствах согласован проект постановления правительства, которое отменит обязательное использование опознавательного знака.