Сирия: Эр-Рияд и Дамаск обсуждают открытие посольства ОАЭ

Эр-Рияд, 12 ноября. Эр-Рияд и Дамаск запустили неофициальные каналы, которые прорабатывают пути политического примирения стран.

Отмечается, что инициаторами переговоров стали Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Дамаск. Цель обеих сторон прийти к политическому перемирию. Среди участников переговоров также фигурирует Бахрейн.

Среди тем, которые обсуждаются на встречах представителей Дамаска, Абу-Даби и Эр-Рияда — совместное противостояние идеологии запрещенных в России «Братьев-мусульман».