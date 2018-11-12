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Сирия: Эр-Рияд и Дамаск обсуждают открытие посольства ОАЭ

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Сирия: Эр-Рияд и Дамаск обсуждают открытие посольства ОАЭ

Эр-Рияд, 12 ноября. Эр-Рияд и Дамаск запустили неофициальные каналы, которые прорабатывают пути политического примирения стран.

Отмечается, что инициаторами переговоров стали Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Дамаск. Цель обеих сторон прийти к политическому перемирию. Среди участников переговоров также фигурирует Бахрейн.

Среди тем, которые обсуждаются на встречах представителей Дамаска, Абу-Даби и Эр-Рияда  — совместное противостояние идеологии запрещенных в России «Братьев-мусульман».

Сирия: Эр-Рияд и Дамаск обсуждают открытие посольства ОАЭ

«Вероятно, как полагают проправительственные источники [в Сирии], первым шагом на пути восстановления связей Сирии со странами Персидского залива станет открытие диппредставительства ОАЭ в Сирии после почти шести лет паузы», — передает News.ru.

Автор: Катерина Иванова
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