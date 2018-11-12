Доллар и евро упали в цене на открытии торгов на Мосбирже

Москва, 12 ноября. Курс доллара на Московской бирже по данным на 13.20 составил 67,65 рубля, евро торгуется на отметке 76,17 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже в 10.00 курс доллара составил 67,61 рубля, что на 39 копеек ниже курса на закрытии биржи в пятницу. В течение дня доллар продолжил падать.

Курс евро на открытии торгов снизился на 77 копеек по сравнению с закрытием в пятницу и составил 75,26 рубля. Евро продолжил терять в цене в течение дня, сообщает «Свободная пресса».

Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 12 ноября – 66,84 рубля, курс евро – 75,80 рубля.