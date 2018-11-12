Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Доллар и евро упали в цене на открытии торгов на Мосбирже

131
0 Оставить комментарий

Доллар и евро упали в цене на открытии торгов на Мосбирже

Москва, 12 ноября. Курс доллара на Московской бирже по данным на 13.20 составил 67,65 рубля, евро торгуется на отметке 76,17 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже в 10.00 курс доллара составил 67,61 рубля, что на 39 копеек ниже курса на закрытии биржи в пятницу. В течение дня доллар продолжил падать.

Курс евро на открытии торгов снизился на 77 копеек по сравнению с закрытием в пятницу и составил 75,26 рубля. Евро продолжил терять в цене в течение дня, сообщает «Свободная пресса».

Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 12 ноября – 66,84 рубля, курс евро – 75,80 рубля.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.