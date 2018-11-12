Порошенко выставил условие подписания бюджета на 2019 год

Киев, 12 ноября. Президент Украины Петр Порошенко отказался подписывать закон о государственном бюджете на 2019 год, если Верховная рада не учтет в нем средства на полное обеспечение украинцев субсидиями.

По словам Порошенко, в настоящий момент необходимо на 100% обеспечить субсидиями всех нуждающихся украинцев. Глава государства заявил, что не станет подписывать, если это условие не будет учтено. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионального развития.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в проекте бюджета на следующий год заложено 2 млрд долларов на субсидии. Также глава правительства Украины поручил обеспечить финансирование за счет повышения цены на газ для населения.

Напомним, Международный валютный фонд поставил Украине условия для предоставления очередного транша. Согласно сделке, Киев повысил с 1 ноября цены на газ на 23,5%. Теперь граждане Украины выплачивают 305 долларов за тысячу кубометров газа. При этом МВФ требует от киевских властей повысить цены на газ на 60%.