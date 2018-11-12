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Сирия: ООН поблагодарила командование РФ за сопровождение гумконвоя в лагерь беженцев

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Сирия: ООН поблагодарила командование РФ за сопровождение гумконвоя в лагерь беженцев

Дамаск, 12 ноября. Представители ООН высоко оценили действия российской группировки войск в Сирии по обеспечению безопасности во время следования гумконвоя в лагерь беженцев «Рукбан», расположенный в непосредственной близости к американской военной базе в сирийском городе Ат-Танф. Об этом говорится в письме за подписью главного координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аль-Заатари.

«Я хотел бы выразить вам [командующему российской группировкой войск в САР] и вашей команде свою искреннюю признательность за всю помощь, которую вы оказали ООН при подготовке конвоя», — указано в письме. 

Ситуация в лагере «остается ужасающей и находится на критической фазе», однако доставка гуманитарной помощи стала «огромным позитивным шагом для людей», отметил в письме Аль-Заатари. 

3 ноября военная полиция России сопроводила гуманитарный конвой ООН, который следовал из сирийской столицы в 55-километровую зону безопасности. Российские военные вертолеты обеспечивали безопасность конвоя с воздуха.

Напомним, ранее сообщалось, что представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили около двух тонн продовольствия беженцам в провинции Дамаск.

Автор: Тимур Румянцев
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