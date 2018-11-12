Сирия к востоку от Евфрата: возобновили ли курды операцию против ИГИЛ

«Демократические силы Сирии» в очередной раз заявили о возобновлении финального этапа операции против «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая ораганизация, запрещенная в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Обернется ли эта попытка успехом, или задача курдов — только продлить присутствие США на территории САР? Ответ на этот вопрос попыталось найти Федеральное агентство новостей (ФАН).

Финальный этап «Бури Джазиры», в ходе которого предполагалось ликвидировать анклав «Исламского государства» в районе города Хаджин и окрестных деревень, был приостановлен 31-го октября. За несколько дней до этого террористам ИГИЛ удалось вернуть под свой контроль ранее утраченные населенные пункты Музан, Ас-Суса, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани, а также занять участок сирийско-иракской границы.

На фоне таких оглушительных неудач курдов, турецкие войска стали обстреливать позиции «Отрядов народной самообороны» на севере Сирии, что и вынудило курдов приостановить боевые действия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Однако после 13 обстрелов Турция, по крайней мере, временно, решила прекратить свои действия против курдских вооруженных формирований.

«Руководство SDF увидело необходимость в продолжении операций и достижении итоговой победы над ИГИЛ после переговоров с командирами международной коалиции на фоне интенсивных дипломатических усилий для деэскалации кризиса на [сирийско-турецкой] границе и позитивных призывов от наших союзников к деэскалации и концентрировании на усилиях по борьбе с ИГИЛ, так как это приведет к стабилизации ситуации в регионе и выгоде всем сторонам», — говорится в заявлении пресс-службы «Демократических сил Сирии».

В том же самом документе сами курды сообщают об аресте одного из лидеров «Исламского государства» в «освобожденной» более года назад Ракке.

Действия «Демократических сил Сирии», как и поддерживающей их американской коалиции, больше напоминают имитацию борьбы с ИГИЛ. Об этом востоковед Андрей Онтиков рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

«Может быть, в этот раз курдам удастся отвоевать несколько населенных пунктов, но проблема в том, что не столько сами курды, сколько американцы, которые стоят за их спиной, не заинтересованы в полном разгроме «Исламского государства». Полный разгром «Исламского государства» будет означать, что США необходимо уйти из Сирии, а уход США из Сирии означает для них потерю политического и военного плацдарма в этой стране», — объяснил собеседник ФАН.

По словам эксперта, в этом случае Соединенные Штаты Америки фактически предоставят курдов самим себе, что предполагает самые разные варианты дальнейшего развития событий, вплоть дл примирения курдов с официальным Дамаском.

«Нельзя исключать и вероятность того, что курды попадут в руки Турции со всеми вытекающими последствиями, учитывая известные заявления Эрдогана о намерении провести операцию к востоку от Евфрата. В любом случае американцы не заинтересованы в разгроме ИГИЛ. Им нужно, чтобы какая-то активность террористов сохранялось, особенно учитывая многочисленные факты сотрудничества между ИГИЛ и американскими войсками, которые приводили наши военные», — напомнил Андрей Онтиков.

Исходя из этого, перспективы выдавливания американцев из Сирии пока туманны. Соединенные Штаты не заинтересованы в уходе из Сирии, не заинтересованы в окончании сирийского кризиса и по разным причинам, например, по причине присутствия иранских войск в Сирии.

«Как в этом случае можно выдавить США? Наверное, через Турцию, с которой у России налажен определенный диалог, когда как с американцами у нас какого-то конструктивного диалога нет вообще. Если действовать через Турцию и через Турцию убеждать, оказывать давление на американцев, то возможны варианты».

Эксперт считает, что Турция «позволила» курдам продолжить операцию в Дей-эз-Зоре, из-за того, что американцы начали выполнять соглашения по Манбиджу.

«Между турками и американцами идет подковерная игра. Видимо американцы что-то предложили туркам, что заставило турок, по крайней мере пока, приостановить военные действия против курдов. Последние американо-турецкие договоренности начинают выполняться. Другой вопрос — насколько долго это продержится. Понятно, что американцы не заинтересованы в начале широкомасштабного наступления, о котором уже неоднократно говорил Эрдоган», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.