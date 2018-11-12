«Не надо никого пугать»: Онищенко опроверг «страшилки» об исчезновении в России рентгена и томографов

Союз представителей торговых и промышленных предприятий в медицине «Медицинские ресурсы» направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой открытое письмо с предупреждением, что после 2021 года Россия может столкнуться с дефицитом или серьезным подорожанием ряда медицинских изделий. В зоне риска такие высокотехнологичные медицинские изделия, как рентгеновские аппараты, томографы, импланты и другие товары, исчезновение которых, по мнению авторов письма, неизбежно приведет к резкому ухудшению оказания медицинской помощи населению.

Тревога представителей отрасли связана с тем, что Россия присоединяется к новому механизму регистрации таких товаров на территории РФ в соответствии с правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает «Коммерсант», согласно новым правилам, действующим в ЕАЭС, все медицинские изделия, обращающиеся на общем евразийском рынке, по локальным правилам, должны пройти полную процедуру регистрации до 31 декабря 2021 года.

Однако, как утверждают авторы письма, российские компании по объективным причинам не успевают уложиться в указанные сроки из-за правил, которые действуют в Росздравнадзоре, отвечающем за регистрацию. Предприниматели просят на переходный период освободить российские медицинские изделия от обязательной регистрации.

Комментируя появление этого письма, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что сама постановка вопроса кажется ему некорректной, а раздувание страстей и создание на пустом месте очередных «страшилок» является неэтичным.

«Не хочу никого обвинять в непрофессионализме, но и в объективности авторов письма тоже нельзя заподозрить, поскольку они — сугубо заинтересованная сторона, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Трудности с обеспечением и уже существующих, и вновь создаваемых медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием и медицинскими товарами были всегда. Безусловно, принцип формализации процесса регистрации этих товаров всегда вызывал раздражение, но это очевидная объективная необходимость, особенно если учитывать, что на евразийском пространстве у разных стран разные принципы и даже разная философия здравоохранения».

Именно поэтому соблюдение в ЕАЭС принципа единообразия необходимо, считает Онищенко.

«Не надо никого пугать паническими заявлениями, что из-за этого якобы все остановится. Мы с вами не первый раз обсуждаем вопросы, касающиеся этики. Есть этика корпоративная, есть этика профессиональная. И ее принципы необходимо соблюдать, в первую очередь в таких чувствительных сферах, как здравоохранение, — подчеркнул парламентарий. — Поэтому я бы не стал будоражить общественное мнение, медицинскую общественность, а особенно — потенциальных пациентов».

Документ не вступает в силу немедленно, и, если есть вопросы, еще есть время все обсудить и что-то изменить, подчеркнул депутат Госдумы.

«Никто не ставит перед собой задачу кому-то навредить, — говорит он. — Да, есть позиция руководства здравоохранения и есть позиция бизнеса, и эти позиции надо сближать. Но в последнее время замечаю, что вместо конструктивного обсуждения тему сразу вбрасывают в публичную плоскость, провоцируя скандал, а это явно не идет на пользу делу».

Нужно совершенствовать механизм принятия программных документов, влияющих на всю систему здравоохранения, подчеркнул собеседник ФАН.

«Эти документы нужно тщательнее готовить и еще «на берегу» договариваться всем заинтересованным сторонам. Это не значит, что в этом случае будет полная идиллия между управленцами и бизнесом, которому, естественно, всегда хочется побольше вольностей, но компромисс всегда может быть найден. Так что, уверен, никакого срыва и остановки поставок медицинских товаров не будет. Если есть вопросы — сядьте, обсудите и решайте, а провоцировать панику не стоит», — посоветовал Геннадий Онищенко.

Союз «Медицинские ресурсы» в своем письме просит признать действительными локально зарегистрированные медицинские изделия и отказаться для них от процедуры перерегистрации.

«Срок переходного периода при этом должен быть продлен до 2031 года», — говорится в письме.

«Медицинские ресурсы» — это некоммерческая организация, созданная в 2015 году для развития рынка медицинских изделий в РФ. В союз входят более 35 российских компаний, представляющих на российском рынке около двухсот иностранных и отечественных брендов медицинских изделий, в том числе в области стоматологии.