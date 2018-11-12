Сирия: глава МВД Турции назвал политику США в САР двуличной

Анкара, 12 ноября. США проводят в Сирии политику двойных стандартов, и шаги, предпринятые Белым домом, явно недостаточны для улучшения отношений Анкары и Вашингтона. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее Госдеп США назначил вознаграждение в размере от трех до пяти миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать трех лидеров запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК). До этого власти Турции неоднократно обвиняли Штаты в поставках оружия курдским отрядам в Сирии, которых Анкара считает союзниками РПК.

По словам Сойлу, Вашингтон полагает, что своим новым решением может расположить Анкару к себе. Однако это является заблуждением. Глава МВД Турции напомнил, что США исключили из санкционного списка трех турецких министров, но при этом внесли в него трех главарей РПК. Это ни что иное, чем издевка, считает Сойлу. По его мнению, это означает, что Белый дом не видит разницы между террористами и министрами.

«Стратегический партнер Турции, действуя заодно с сирийским крылом РПК — YPG, требует 25% доходов от продажи нефти и при этом включает трех главарей этих же террористов в санкционные списки. Это двуличие», — сказал Сулейман Сойлу в комментарии Anadolu.

Он отметил, что Анкаре прекрасно известны все действия в регионе, и США не смогут ввести Турцию в заблуждение. Турция, подчеркнул Сойлу, уже не та страна, которой можно манипулировать, и за рубежом это понимают.

Напомним, отношения Анкары и Вашингтона ухудшились в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти подозревали в причастности к попытке госпереворота и связях с «Рабочей партии Курдистана».