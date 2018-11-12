«На этой войне зарабатывают»: во Львове обвинили Киев в эскалации конфликта в Донбассе

Киев, 12 ноября. Общественная активистка из Львова Инна Иваночко в прямом эфире украинского телеканала обвинила киевскую власть в эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. По ее словам, правительству Петра Порошенко выгоден этот кровопролитный конфликт, ведь оно наживается на нем, а с другой стороны, с его помощью оправдывает этой войной экономический кризис, в котором виновато только оно само.

По ее мнению, Киев должен решиться на прямые переговоры с властями и жителями Донецкой и Луганской народных республик, в противном случае война на юго-востоке Украины не разрешится никогда, и никакие миротворцы ситуацию не спасут.

«Нужно договариваться напрямую с Донбассом, но, к сожалению, представители партии войны и политических сил, которые представляют эту войну, на этой войне зарабатывают, им выгодна эта война», — посетовала Иваночко в эфире интернет-канала PolitWera.

По мнению активистки, с помощью войны в Донбассе, киевские власти прикрываются от недовольства украинцев: «у нас идет война, из-за того цены растут».

«Введение миротворцев все равно должны обговаривать с сегодняшним руководством, должны прямые переговоры вести с людьми, которые живут на той территории – это ДНР и ЛНР», – заявила Иваночко

Общественница убеждена, что жители Львова уже не верят пропагандистским заявлениям Киева о том, что территории Донбасса якобы оккупированы Россией.