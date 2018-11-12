Сирия: первое с начала войны венчание состоялось в представительстве РПЦ в Дамаске

Дамаск, 12 ноября. Первое таинство венчания с начала боевых действий в Сирии состоялось в представительстве Русской православной церкви в Дамаске, сообщили в пресс-службе Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Венчание в Дамаске состоялось между гражданами России, которые состоят в браке боле 30 лет.

«Чин «венчания супругов, в летах мнозех сущих» над рабами Божьими Дмитрием и Ольгой — российскими специалистами, работающими в Сирии, — совершил представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархате Великой Антиохии и всего Востока, действительный член ИППО игумен Арсений (Соколов)», — уточнили представители ИППО.

После венчания игумен Арсений пожелал супружеской паре божьей помощи, а также успехов в нелегкой работе на территории САР.

Также 4 ноября, в российский День народного единства, в столице Сирии прошла литургия, в которой приняли участие проживающие в Дамаске православные верующие.