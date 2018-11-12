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Скандальная свердловская чиновница Глацких может сохранить свой пост

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Скандальная свердловская чиновница Глацких может сохранить свой пост

Екатеринбург, 12 ноября. Скандальная чиновница Свердловской области Ольга Глацких получит выговор и не будет уволена.

Такое решение якобы было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым после «серьезного разговора» с чиновницей. Об этом пишет Ura.ru cо ссылкой на источник в аппарате главы региона.

Однако пресс-секретарь губернатора Свердловской области Наталья Ратиани заявила, вопрос с чиновницей еще не решился. По ее словам, в данный момент Ольга Глацких отстранена от должности и ее статус пока не изменялся.

Как ранее сообщал телеканал «360», глава департамента молодежной политики Свердловской области оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, на котором чиновница заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку «не просило родителей их рожать». Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Автор: Денис Коробейников
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