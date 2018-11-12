Скандальная свердловская чиновница Глацких может сохранить свой пост

Екатеринбург, 12 ноября. Скандальная чиновница Свердловской области Ольга Глацких получит выговор и не будет уволена.

Такое решение якобы было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым после «серьезного разговора» с чиновницей. Об этом пишет Ura.ru cо ссылкой на источник в аппарате главы региона.

Однако пресс-секретарь губернатора Свердловской области Наталья Ратиани заявила, вопрос с чиновницей еще не решился. По ее словам, в данный момент Ольга Глацких отстранена от должности и ее статус пока не изменялся.

Как ранее сообщал телеканал «360», глава департамента молодежной политики Свердловской области оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, на котором чиновница заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку «не просило родителей их рожать». Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.