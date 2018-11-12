Сирия: ФАН публикует видео возвращения беженцев из Ливана в Дамаск

Дамаск, 12 ноября. Десятки автомобилей с сирийскими беженцами прибыли в сельскую местность провинции Дамаск, чтобы пересечь контрольно-пропускной пункт «аль-Замрани». Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На границе прибывшим оказывают всю необходимую помощь, в том числе и медицинскую. После оформления необходимых документов беженцы отправляются в свои родные деревни и города, освобожденные от незаконных вооруженных формирований.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ряд вернувшихся в Сирию беженцев выразили свою благодарность сирийской арабской армии за многочисленные победы. Именно САА при содействии союзников очистила территории сирийской республики от террористических организаций и восстановила безопасность в населенных пунктах САР. В данный момент официальный Дамаск призывает всех, кто был вынужден покинуть родную страну, вернуться домой и поучаствовать в процессе восстановления Сирии.

Сирийские беженцы, следующие из Ливана, как правило прибывают на родину через контрольно-пропускные пункты «Ад-Дабусия», «аль-Замрани», «Джейдет-Ябус». Однако многие граждане САР, желающие вернуться, продолжают оставаться в лагере беженцев из-за затянувшихся бюрократических процедур, которые регулируют их возвращение домой. С каждым днем число вернувшихся сирийцев растет, но некоторые люди ждут своей очереди уже год.

Ежедневно сотрудники российского Центра по приему и распределению беженцев в Сирии активно способствуют возвращению людей домой. Сотрудники организации постоянно сообщают о новых населенных пунктах, готовых принять новых жителей.

Стоит отметить, что с начала военного конфликта в Сирии Ливан принял порядка двух миллионов беженцев САР. В мае 2015 года в стране уже не оставалось места для сирийцев. В данный момент на территории страны продолжают оставаться чуть меньше миллиона сирийских граждан.