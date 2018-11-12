Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трещины в ЕС не заделать играми с Украиной: Пушков отреагировал на акции протеста в Варшаве

182
0 Оставить комментарий

Трещины в ЕС не заделать играми с Украиной: Пушков отреагировал на акции протеста в Варшаве

Москва, 12 ноября. Протестные акции в Варшаве в день 100-летия независимости Польши являются мощным сигналом Евросоюзу о том, что пора задуматься о собственном будущем, а не о «играх с Украиной». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Во время марша в Варшаве толпа жгла флаги ЕС под крики «Долой Евросоюз!», отмечает Пушков. По словам сенатора, для Брюсселя подобные акции должны стать сигналом.

«Мощный сигнал Брюсселю: не об Украине ЕС надо думать, а о своем собственном будущем. Трещины в Евросоюзе становятся все заметнее, играми с Украиной их не заделать», — написал Пушков.

Напомним, ЕС заключил с Украиной соглашении об ассоциации. Для вхождения в ЕС Киев должен выполнить ряд условий. Ранее Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором выразила недовольство ходом реформ, проводимых Киевом в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.