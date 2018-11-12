«Шоколадный король» неприятен Трампу»: конфуз Порошенко в Париже разрушил миф об изоляции России

Киев, 12 ноября. Конфуз, в который попал президент Украины Петр Порошенко на встрече глав государств в Париже, разрушил миф об изоляции России. Об этом заявил украинский политолог Александр Семченко.

12 ноября в Париже состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. На церемонии у Триумфальной арки, где присутствовали президенты и главы правительств более 70 стран, Порошенко попал в неприятную ситуацию, подхваченную международными СМИ. Президент США Дональд Трамп не заметил Порошенко, однако обменялся рукопожатием с российским лидером Владимиром Путиным.

Вся эта история разрушила основные тезисы украинской пропаганды, согласно которым Россия находится в международной изоляции, считает политолог.

«Это империя зла», «Это исчадие зла»… «Этому человеку противостоит форпост» — и этому человеку Трамп жмет руку! А «форпосту» руку не жмет!» — сказал Семченко, пишет «Политнавигатор».

По его словам, уже неоднократно было замечено, что Трамп явно демонстрирует свое отношение к Порошенко. Политолог заявил, что «шоколадный король» неприятен президенту США». Тем не менее, эпизод в Париже не отменяет шансы действующего президента Украины на победу в выборах в следующем году. Никаких особых последствий для Порошенко эта история иметь не будет.

Напомним, Петр Порошенко, отвечая на просьбу прокомментировать момент с несостоявшимся рукопожатием, обвинил российские СМИ во лжи. При этом на кадрах, транслируемых телевидением нескольких стран в прямом эфире было запечатлено, как Трамп, подойдя к трибуне у Триумфальной арки, поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и других гостей, которые стояли рядом. Порошенко, который оказался во втором ряду, провожал президента США пристальным взглядом, но так и не удостоился рукопожатия.