Киев, 12 ноября. Украинское правительство должно было повысить тарифы на газ, чтобы получить транш МВФ. Об этом в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, правительство руководствовалось тем, что есть два сценария: плохой и очень плохой.

«Правительство стояло на растяжке между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой», — написал Порошенко.

Он подчеркнул, что транш МВФ был необходим для стабилизации развития экономики Украины, а без повышения цены на газ МВФ не предоставило бы его.

Однако, украинский президент тут же поправился, что состояние экономики якобы позволяет отказаться от кредитов, а транш будет закрывать нагрузки по выплатам старых долгов.

Напомним, что власти Украины повысили тарифы на газ с 1 ноября на 23,5%. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что кабмин «невероятными усилиями» договорился с МВФ не поднимать цены до 60%. Он подчеркнул, что Украина вынуждена пойти на такой шаг, иначе экономике грозил дефолт из-за огромных долгов.

Также, по словам Гройсмана, валютные резервы Украины, составляющие 16,6 млрд долларов, не дадут Киеву возможности отменить решение о повышении цены на газ.

Конечная цена на газ для населения поднялась до 8 548 гривен для населения (303, 43 доллара), а для предприятий ТЭК — 8 361 гривен (296,97 долларов).

Отметим , что цена на голубое топливо продолжит расти. Так, в 2020 году тысяча кубометров обойдется 436 долларов.