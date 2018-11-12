«Друзьям» с Запада не угнаться: эксперт объяснил высокий спрос на российское оружие

Основная доля заказов компании Рособоронэкспорт приходится на контракты с арабскими странами, спрос на российское вооружение продолжает расти. Об этом в преддверии пятой международной авиационной выставки Bahrain International Airshow — 2018 заявил гендиректор предприятия Александр Михеев.

Сама выставка пройдет с 14 по 16 ноября на авиабазе «Сахир» в Королевстве Бахрейн. Как стало известно, Рособоронэкспорт организует на выставке единую российскую экспозицию. В общей сложности будет представлено более 250 образцов вооружения и военной техники. Большинство образцов российской продукции получило широкую известность во время проведения антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

«Оружие с маркой «Сделано в России» пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, на суше и в воздухе», — подчеркнул Михеев.

Примечательно: портфель заказов компании не так давно превысил рекордную планку в 50 миллиардов долларов, что подтверждает слова о значительном повышении спроса на вооружение РФ. По словам военного аналитика, летчика-инструктора Андрея Красноперова, грядущая выставка в Бахрейне — это «прекрасная возможность показать арабским лидерам, что, кроме советских разработок, Россия обладает самым современным и высокотехнологичным вооружением».

«У нас сейчас активно производятся самые современные многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35, обладающие ураганной мощью Су-34, показавшие отличные характеристики крылатые ракеты «Калибр», ведутся разработки комплекса «Кинжал» и т. д.», — перечислил эксперт.

Наши «стратегические друзья с Запада» пока такое оружие изготавливать не умеют. Да и уже имеющиеся образцы вооружений проигрывают российским.

«При этом уже давно известно: российское оружие самое надежное и проверенное. Оно обладает более высокими характеристиками по сравнению с теми аналогами, которые выпускаются нашими стратегическими «друзьями» с Запада», — заявил Красноперов корреспонденту Федерального агентства новостей.

Немаловажным преимуществом российской военной техники с точки зрения заказчиков является то, что по себестоимости изготовления российское оружие обходится дешевле, особенно при «оптовых закупках».

«Когда заказчики рассматривают вооружение от различных производителей, они же тоже деньги считают. Они смотрят, сколько стоит комплект самолетов Су-30 и Су-35, а также сколько стоит комплект тех же Raptor (американские истребители F-22 Raptor. — Прим. ФАН) или Lightning (F-35 Lightning II). Точных цифр не назову, но вполне возможно, что два-три российских истребителя по стоимости обходятся как один американский или самолет НАТО. Более того, лидеры мировых стран видели реальное использование нашей техники в той же Сирии. А это самая лучшая реклама, которая дает понять: вооружение РФ любую армию сделает профессиональной и позволит защитить территорию от любых посягательств», — сказал эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что портфель заказов в 50 миллиардов долларов — «это не предел для России, он будет увеличиваться». Отметим, наибольшее внимание, как ожидают в Рособоронэкспорте, будет уделяться многоцелевым сверхманевренным истребителям Су-35, фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевым самолетам Як-130. Кроме того, компания представит на выставке и такие новинки, как самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).