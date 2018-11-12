Все тайное становится явным: Европарламент шокирован объемом оружия из ЕС у террористов в Сирии

Европарламентарии подготовили проект резолюции, в которой заявили, что шокированы объемом вооружений из стран Европейского союза, оказавшихся в руках боевиков в Ираке и Сирии, и предлагают провести расследование. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Проект документа об экспорте оружия прошел одобрение в комитете по иностранным делам и вынесен на этой неделе на обсуждение в рамках пленарной сессии в Страсбурге. Заметим, что в одном из пунктов резолюции предлагается зафиксировать формулировку, что «Европарламент шокирован объемом произведенного в Евросоюзе оружия и боеприпасов, найденных в руках «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ. — Прим. ФАН) в Сирии и Ираке».

При этом Европарламент «отмечает неспособность Болгарии и Румынии эффективно следовать общей позиции в отношении реэкспорта, который противоречит сертификатам конечного пользователя». В ЕП призывают эти страны предоставить объяснения.

На войне любые средства хороши

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: сейчас постепенно начинает вскрываться правда о том, кто на самом деле противостоял Башару Асаду в Сирии. Пока главной целью было свержение официального Дамаска, на Западе исходили из того, что любые средства хороши.

«Поэтому американцы обучали лидеров так называемой умеренной оппозиции, которые потом сражались на стороне террористов. Точно так же военная техника от Вашингтона попадала в ИГИЛ1. Но сейчас Асада никто уже свергать не собирается, война почти закончилась, и среди политиков западных государств начинаются брожения. Некоторые политики в Европе поняли, что факт «подпитки» террористов членами ЕС можно использовать для политической борьбы. И как бы мы ни ругали Европу, но там сильны традиции демократии, все тайное рано или поздно становится явным», — пояснил Андрей Иванов.

К тому же, заметил политолог, внутри ЕС заметен очевидный кризис, и противоречия никто не намерен скрывать. Сейчас вот ополчились на Болгарию и Румынию. Но за словами о поставках оружия на самом деле стоит давнее недовольство старых членов ЕС тем, что нововступившие государства фактически находятся у них на иждивении. И вот теперь мы видим начало информационной кампании, смысл которой сводится к тому, что Румыния и Болгария настолько нестабильные и нищие страны, что готовы ради небольшой прибыли пренебречь всеми моральными нормами.

«Дело не в самой Сирии, а именно в противоречиях внутри ЕС. Хотя нельзя исключать, что в будущем вскроются неприглядные факты и про другие государства Евросоюза, там факты утечки вооружений будут использоваться во внутриполитической борьбе. Мы можем вспомнить, как ударили по [бывшему президенту Франции Николя] Саркози, который хотел вернуться в президентское кресло во Франции. Ему в нужный момент припомнили, как он вначале брал деньги у [бывшего премьер-министра Ливии Муаммара] Каддафи, а потом втягивал европейские народы в ненужную им войну», — резюмировал Андрей Иванов.

1 Организация запрещена на территории РФ.