Москва, 12 ноября. Переговорный процесс по Афганистану принадлежит всему народу страны, в том числе и талибам (участникам запрещенного в РФ движения «Талибан»1). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Он отметил, что на Западе зачастую ссылаются на так называемые явления Afghan owned и Afghan led process, под которыми подразумевается мирный процесс, руководимый афганцами. При этом, отметил Кабулов, не нужно забывать, что мирное урегулирование не принадлежит исключительно афганскому правительству.

«Это всеафганский процесс. А талибы являются частью афганского общества», — сказал Кабулов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в процессе мирного урегулирования в Афганистане могут участвовать все граждане страны, которые действительно нацелены на диалог.

9 ноября в закрытом формате в Москве прошла встреча по Афганистану. Впервые в переговорах такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. В Кабуле выразили надежду, прямые переговоры между афганскими властями и движением «Талибан» станут результатом встречи в Москве.

1 Организация запрещена на территории РФ.