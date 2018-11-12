В Симферополе рассказали, как запуск ж/д движения по Крымскому мосту повлияет на цены на полуострове

Полностью закончены работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста, об этом рассказал председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг.

«Их [опор] всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс, как технологически, так и тем, что там очень тяжелые условия: ветра сильные, сейсмика. Это все, конечно, требует от специалистов особых условий», — отметил бизнесмен в эфире телеканала «Россия 24».

Он заметил, что установка опор была сопряжена с целым рядом сложностей, но, несмотря на это, строители справились с поставленной задачей.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о влиянии инфраструктурного объекта на экономику полуострова.

«Быстро цена [на товары], конечно же, не поменяется, потому что контракты, как правило, подписаны до конца года, это раз. Во-вторых, для того, чтобы начала падать цена, внутри Крыма должна сформироваться сама база: чтобы появились излишки стройматериалов, продуктов. Тогда уже начнет формироваться новый пакет предложений», — говорит крымский парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что после того, как будет запущено железнодорожное сообщение, можно будет ожидать ощутимых изменений цен на товары и услуги.

«С учетом того, что грузовики по мосту запустили не так давно и они едут целенаправленно, по адресатам, по договорам, которые были подписаны давным-давно, и в них указана соответствующая цена… Конечно, так быстро ожидать [снижения цены на товары и услуги] не стоит. Но в целом цена на них начинает понемногу снижаться», — указывает глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета.

Кроме того, депутат сообщил, что число желающих отдохнуть на полуострове ежегодно увеличивается.

«Что касается турпотока — он стабильный. Мы идем с увеличением: это уже и так всем понятно — движемся к цифре 7 миллионов. Понимаем, что до конца года больше 6,5 миллиона будет однозначно. Вопрос на сколько: 6,8 или 7 миллионов. Благодаря мосту у нас реализовывается путевка выходного дня. Многие отели полностью заполнены. Плюс появляются дополнительные рейсы самолетов: заходят авиакомпании», — резюмировал Алексей Черняк.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть сооружения открывал лично президент России Владимир Путин, торжественное мероприятие состоялось 15 мая.