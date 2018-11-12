Демонстрация молодежного драйва: главный студенческий бал в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

В Таврическом дворце прошел главный бал петербургского студенчества — Покровский. Мероприятие состояло из различных мастер-классов, а также концертной и танцевальной частей.

«Демонстрация молодежного драйва, красоты, искренности, любви, уважения друг к другу! Я убежден, что это очень доброе мероприятие, которое имеет уже свою традицию и обычаи», — поделился впечатлениями Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Осенний Покровский бал в этом году был посвящен теме благотворительности и милосердия. Танцевальные коллективы города раскрывали эти человеческие добродетели в своих выступлениях.

«Все считают, что бал — это светское мероприятие и с духовно-нравственным просвещением не особо связывается. Но у нас есть открытие бала — это такая сорокаминутная торжественная часть, где мы доносим до людей какие-то правильные ценности песнями, театральной постановкой, балетом», — рассказала о задачах мероприятия Мария Серегина, одна из организаторов бала.

Масштабная подготовка к балу включала в себя целую серию бальных занятий со студентами вузов Санкт-Петербурга.