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Пасечник победил на выборах главы ЛНР с 68,3% голосов

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Пасечник победил на выборах главы ЛНР с 68,3% голосов

Луганск, 12 ноября. Победу на выборах главы Луганской народной республики одержал Леонид Пасечник с 68,3% голосов. Об этом заявил ЦИК республики после подсчета 100% бюллетеней.

По результатам обработки 100% бюллетеней исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов. Всего на должность главы республики претендовали четыре кандидата.

Кроме того, возглавляемое Пасечником движение «Мир Луганщине» по предварительным результатам лидирует на выборах в парламент с 74,12% голосов.

Напомним, выборы в ЛНР состоялись 11 ноября. По данным ЦИК республики, явка в ЛНР составила 77%. Самый высокий показатель явки зафиксирован в населенных пунктах у линии соприкосновения.

Луганская и Донецкая народные республики провозгласили независимость от Украины после прихода к власти в Киеве нелегитимных представителей политической элиты в результате госпереворота. Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось вытеснить ВСУ на территорию Украины. На линии соприкосновения продолжаются ежедневные обстрелы после принятия минских соглашений об урегулировании в Донбассе.
 

Автор: Софья Куликова
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