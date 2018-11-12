«Это надо прекращать»: Милонов призвал ограничить использование Instagram

Москва, 12 ноября. Россиянам следует ограничить пребывание в социальной сети Instagram более одного часа в день, предложил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

По его словам, это элемент общения, и он не имеет ничего против. Политик подчеркнул, что для некоторых людей социальные сети становятся «манией, маньячеством или бизнесом». Как пишет агентство городских новостей «Москва», по словам Милонова, «это надо прекращать».

Кроме того, депутат раскритиковал блогеров, которые рекламируют в Сети на «прокачанных попах и утиных» губах «всякую косметику» и не отчисляют налоги в бюджет. По данным издания «Царьград», Милонов предложил «прикрывать» деятельность travel-блогеров, которые делают вид, что в «бальных платьях гуляют по скалам Андорры». По мнению политика, такие посты «стимулируют появление кучи раздражителей».

Как пишет «ФедералПресс», он призвал запретить пользоваться Instagram более одного часа в сутки. При этом проводить больше времени в социальной сети, по мнению депутата, могут только профессиональные компании, которые платят налоги.