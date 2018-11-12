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Медведев сменил руководителя протокола премьера

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Медведев сменил руководителя протокола премьера

Москва, 12 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил руководителя протокола премьера. Вместо Марины Ентальцевой им стал Сергей Соболев, об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Соболева Сергея Александровича руководителем протокола председателя правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Соболев занимал должность директора департамента протокола правительства РФ.

Напомним, ранее у главы правительства РФ сменился пресс-секретарь. 6 сентября стало известно, что вместо Натальи Тимаковой официальным представителем премьер-министра станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов,

Автор: Денис Коробейников
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