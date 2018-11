Все средства хороши: как ЦРУ использовало эсэсовцев, кошек и ЛСД. Колонка Владимира Тулина

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщил о том, что ЦРУ провело инструктаж среди офицеров-перебежчиков из КГБ и СВР, скрывающихся в США. Им было рекомендовано не пользоваться социальными сетями и сайтами знакомств, так как по ним можно определить их местонахождение и организовать их убийство.

То, что за всю историю ЦРУ, которое было создано 18 сентября 1947 года, на территории США не был убит ни один предатель из СССР и России и даже таких попыток не было, для этого ведомства значения не имеет. Его история представляет собой причудливую смесь трагических и комических страниц.

Слава ЦРУ! Его «героям» слава!

После своего появления ЦРУ занялось набором сотрудников. И хотя до сих пор утверждается, что в ЦРУ служат «люди, обладающими высочайшими моральными качествами, и патриоты США», факты свидетельствуют об обратном.

«Я описал службу разведки как очень приемлемый способ выразить свои преступные тенденции, — так охарактеризовал своих коллег в интервью норвежскому СМИ Steigan офицер ЦРУ Нельсон Брикхэм. — Парень с сильными криминальными наклонностями, но слишком трусливый, чтобы стать преступником, получает работу в какой-нибудь организации вроде ЦРУ, если у него есть необходимое образование».

Кроме людей с преступными наклонностями, работали в управлении и обыкновенные фашисты. Так, резидентуру ЦРУ в Турции под дипломатическим прикрытием возглавлял Рузи Назар. Это бывший комсомольский работник и журналист газеты «Молодой ленинец». В 1941 году младший лейтенант Назаров перебежал на сторону немцев и в Восточно-мусульманском полку СС дослужился до гауптштурмфюрера. В 1992 году он посетил родной Узбекистан, где поздравлял земляков с освобождением от гнета советской власти, забывая, что он сам был ее составной частью.

Но если среди узбеков военных преступников были единицы, то среди украинцев их было неизмеримо больше и они были объединены в Организацию украинских националистов (ОУН). Учитывая, что большинство руководителей ОУН были платными агентами ЦРУ с конца 1940-х годов, то эта организация, которой так восхищаются на нынешней Украине, фактически была вспомогательным подразделением ЦРУ.

Особо отметили американцы выпускника школы гестапо в Закопане Миколу Лебедя — руководителя Службы безопасности ОУН. Он, как и Рузи Назар, получил американское гражданство и с 1949 года проживал в США. При этом американцам было известно, что он инициатор и один из главных руководителей Львовского еврейского погрома и Волынской резни, во время которой погибли около 50 тысяч поляков. В сегодняшней Польше регулярно скорбят о своих погибших сонародниках и даже отмечают 11 июля Национальный день памяти. Однако выдачи Миколы Лебедя, который умер в США в 1998 году, от своего союзника по НАТО поляки не потребовали.

В момент своего создания ЦРУ получило право переправлять в США до 100 человек в год, даже если приезд этих людей был запрещен миграционными законами США. Так и получили США нового гражданина Миколу Лебедя, а ЦРУ — сознание того, что для него закон не писан. Даже американский.

Степан Бандера, Роман Шухевич, Микола Лебедь и другие руководители ОУН с целью придания себе большего политического веса максимально преувеличивали численность и результаты деятельности бандеровских отрядов на Западной Украине, которые помпезно называли «Украинская повстанческая армия» (УПА1).

В ЦРУ охотно этому верили. В его докладе утверждалось, что на Украине «организованное и хорошо законспирированное подпольное движение, которое даже крупнее и лучше развито, чем предполагалось в более ранних докладах. Активное сопротивление советскому режиму неуклонно распространяется на восток, за пределы бывшей польской греко-католической провинции». В ЦРУ считали, что УПА в случае войны с СССР сможет послать на борьбу с ним 100 тысяч бойцов.

Руководитель отдела координации политики ЦРУ Фрэнк Винзер позже признался: «Ввиду распространения и активности движения сопротивления на Украине мы считали этот проект высокоприоритетным. По нашей информации, до 1951 года УПА/ОУН удалось устранить около 35 тысяч советских военнослужащих и членов компартии».

На самом деле даже до 1953 года от рук боевиков УПА погибли соответственно 6476 бойцов и 251 партработник.

К тому времени основные силы бандеровцев уже были уничтожены, многие сдались, а те из них, на кого не распространилась объявленная амнистия, прятались в вырытых в земле схронах. Там они гадили под нары друг другу, так как боялись выносить экскременты наружу, зная, что по ним чекисты обнаруживают схроны при прочесывании лесов.

Было решено совместно с британской разведкой принять помощь УПА и перебросить им вместе с оружием и агентуру из числа бандеровцев и бывших украинских эсэсовцев, обученных методам сбора разведданных на спецкурсах в Западной Германии. Началась операция «Аэродинамик», хотя правильнее было бы ее назвать «Аэродинамо». Ее куратором и был Микола Лебедь.

Всего были заброшены 33 агента ЦРУ. Среди них были и военные преступники, которых США отказались выдать СССР под предлогом того, что не могут их найти. Все они были обнаружены сотрудниками госбезопасности. 17 убиты при задержании, 1 покончил жизнь самоубийством, зато все остальные согласились сотрудничать с МГБ УССР и начали радиоигру с ЦРУ. Из их радиосообщений управление узнавало дезинформацию о новых победах УПА и, думая, что втянуло СССР в маленькую войну, посылало самолетами оружие, средства связи и новых военных преступников.

Не попали в руки советской госбезопасности только два бывших эсэсовца из украинской дивизии «Галичина», которых выбросили на парашютах 18 октября 1951 года — американский летчик по ошибке высадил их в Румынии. Впрочем, это им не помогло — по приговору румынского суда они были расстреляны.

23 мая 1954 года в схроне в Иваницком лесу во Львовской области был захвачен генерал-хорунжий Василий Кук, ставший главой УПА после того, как 5 марта 1950 года пристрелили предыдущего командующего — Романа Шухевича, скрывавшегося в подвале магазина села Белогорща. Шухевича выдала его связная, а Кука захватил и передал чекистам его собственный телохранитель.

Генерал-хорунжий постоянно гордо называл УПА армией бессмертных, однако сам смерти боялся и, чтобы ее избежать, сразу же пошел на всестороннее сотрудничество с МГБ УССР. Он сообщил всю известную ему информацию, и вскоре с УПА было покончено окончательно. В результате Василий Кук, чьи подчиненные к тому же убили в 1944 году советского разведчика Николая Кузнецова, провел в тюрьме всего 6 лет, а после освобождения работал в Институте истории Академии наук УССР, где писал научные труды, доказывающие, что «бандеровцы — кровавые убийцы и холуи американского империализма», а в разговорах называл их «подземными засранцами». Приветствовал он и расстрелы своих бывших ближайших подручных.

После провозглашения независимости Украины снова поменял позицию на противоположную. Его похороны в 2007 году прошли на самом высоком государственном уровне, на них присутствовали около 100 тысяч человек.

В 1954 году тайные полеты англо-американских самолетов на Западную Украину и заброска агентуры прекратились, но операция «Аэродинамик» при активном участии Миколы Лебедя продолжалась до 1990 года. На деньги ЦРУ выпускник нацистской спецшколы создал некоммерческую исследовательскую и издательскую ассоциацию Prolog, которая издавала газеты и литературу, а позже вела и радиопередачи на Украину соответствующего содержания.

Десантники Аллена Даллеса: с неба на землю — и к стенке

ЦРУ пыталось забрасывать шпионов и диверсантов с самолетов и в другие регионы СССР — и с тем же результатом. 18 августа в Молдову были заброшены Ф. К. Саранцев и А. И. Османов — дезертиры из Советской армии, служившие в армии генерала-предателя Власова. Через три месяца советские газеты сообщили об их расстреле по приговору суда.

25 сентября 1951 года недалеко от своего родного села Илья севернее Минска был десантирован Иван Александрович Филистович. Он еще в 15-летнем возрасте начал сотрудничать с нацистами, поступив на службу в полицию и участвуя в борьбе с партизанами. Удалось ему повоевать и против американцев в составе войск СС в Италии. Его заданием было «разбудить» уцелевших нацистских агентов в Белоруссии. Инструктор-американец капитан Джеймс Хиггинс научил его осуществлять поджоги промышленных предприятий и катастрофы на железной дороге. Он успел отправить несколько сообщений о том, что нацистские агенты давным-давно раскрыты, а затем и сам разделил судьбу Саранцева и Османова.

2 мая 1952 года на Северный Кавказ были заброшены три перебежчика из Советской армии — Л. К. Кошелев, А. П. Курочкин и Л. Н. Волошановский. В течение нескольких месяцев Курочкин снабжал американцев информацией, пока те не поняли, что это радиоигра. После этого в советской прессе появилось сообщение о том, что Курочкин сразу после приземления сдался властям и раскрыл двух других агентов.

Практически такая же история произошла и с А. П. Артюшевским, Г. А. Костюком, Т. А. Остриковым и М. С. Кальницким, которые приземлились на парашютах в августе 1952 года между Витебском и Могилевом. Остриков сразу явился с повинной и впоследствии был амнистирован, Кальницкий был убит при задержании, а остальные расстреляны по приговору суда.

ЦРУ, занятое организацией войны для СССР на Украине, не заметило подготовки к войне Северокорейской армии. Ее наступление на юг стало для американцев полной неожиданностью, и в результате сами США оказались втянутыми в войну в Корее на три года. За это был снят со своего поста первый директор ЦРУ контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер.

Полностью провалилась разведывательная работа ЦРУ и во время Корейской войны. Засланная агентура массово переходила на сторону КНДР и после возвращения сообщала не только дезинформацию, но и компромат на южнокорейских генералов. Те вынуждены были вместо руководства войсками доказывать, что они не агенты Ким Ир Сена. Все это стоило должности и второму директору ЦРУ генерал-лейтенанту Уолтеру Смиту.

9 февраля 1953 года ЦРУ возглавил Аллен Даллес, знаменитый своими тайными переговорами с нацистами в Швейцарии в конце Второй мировой войны. Формально эти переговоры закончились успешно, так как немецкие войска в Северной Италии капитулировали, но практического значения это не имело, так как они сделали это практически одновременно со всей остальной немецкой армией.

Заместитель Даллеса Рэй Клайн вспоминал, что тот был поклонником русской литературы — сыпал цитатами из книг Достоевского и Толстого и ненавидел Советский Союз, считая его страной дикарей. А вот к Третьему рейху его отношение было значительно лучше. Еще до Второй мировой войны он встречался с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини и с восхищением отзывался о них. Вместе со своим братом Джоном он был представителем в США немецкого концерна «ИГ1 Фарбен», того самого, который позже выпускал газ «Циклон Б» для отравления узников концентрационных лагерей. Именно через американский филиал концерна американский банк J. P. Morgan оказывал финансовую помощь партии Гитлера до ее прихода к власти.

В кресле главы ЦРУ Аллен Даллес оказался благодаря своему брату Джону, который, став государственным секретарем США, попросил об этом президента Дуайта Эйзенхауэра. На новом посту он решил продолжить засылку агентуры в СССР и начал сотрудничество с бывшим нацистским генералом Рейнхардом Геленом, который вскоре возглавил западногерманскую разведку BND. Тот уверил Даллеса, что для успешной разведки необходимо всего лишь улучшить подготовку забрасываемой в СССР агентуры.

Было решено привлечь к подготовке лиц, недавно бежавших из СССР, а в западногерманском городе Бад-Хомбурге была открыта разведшкола. Интересно, что там она была и во время Второй мировой войны, но тогда она готовила агентуру Третьего рейха, которая поставляла информацию генералу Гелену. Эффективность ее и тогда была минимальной, а у новой разведшколы стала практически нулевой.

Первыми выпускниками школы, высаженными в СССР в ночь с 25 на 26 апреля 1953 года, стали бывшие военнослужащие власовской армии А. В. Лахно, С. И. Горбунов, А. Н. Маков и Д. Н. Ремига. Они радиограмму о приземлении не отправили и о суде над ними, приговорившем всех четверых к расстрелу, американцы узнали снова из советских газет.

29 апреля 1953 года в районе Минска высадилась группа из четырех человек, которую возглавлял сержант-перебежчик из Советской армии Константин Хмельницкий. После приземления он сообщил, что, как и было предусмотрено, группа разошлась и приступила к работе. В течение почти четырех лет он сообщал по рации интересную информацию, рассказывал о том, что ездит по СССР и создает подпольные группы. Аллен Даллес по этому поводу лично поздравил генерала Гелена с большим успехом.

Успех действительно был — но не американской, а советской разведки. В феврале 1957 года в МИД СССР была созвана пресс-конференция для иностранных журналистов. На ней присутствовал Константин Хмельницкий, а также три других бывших члена его группы, доставленных из мест лишения свободы. Хмельницкий показал шпионское оборудование, с которым их забросили в СССР, и сообщил, что работает на советскую разведку еще с 1945 года. Он рассказал, что благодаря 4-летней радиоигре советские власти полностью ввели в заблуждение американцев по многим важным вопросам и на основании посланных ему инструкций и запросов раскрыли много тайных планов США.

Вспомнил Хмельницкий и о своем обучении в разведшколе. По его рассказам, американцы «поощряли пьянство, азартные игры и нецензурщину и даже привели нас в аморальные дома в Мюнхене». Впрочем, к тому времени школы в Бад-Хомбурге уже не было. Еще в 1954 году выяснилось, что занимающийся отбором курсантов в нее и их обучением бывший советский капитан Никита Хорунжий, бежавщий в Западную Германию, на самом деле тоже работает на советскую разведку — и, соответственно, у нее есть информация обо всех курсантах. Школу закрыли, Хорунжего арестовали, но в 1959 году обменяли и он вернулся на родину.

После таких громких скандалов канцлер ФРГ Конрад Аденауэр категорически запретил Рейнхарду Гелену участвовать в заброске парашютистов в СССР. Вынужден был отказаться от этого и Аллен Даллес. Таким образом, операция по заброске нелегальной агентуры в СССР закончилась полным провалом.

Правда, американские историки утверждают, что были и удачные заброски и была получена важная информация, но эти данные ЦРУ до сих пор не раскрывает. Однако поверить в это трудно — слишком много времени прошло, а ЦРУ любит сообщать о своих успехах. К тому же такие успешные агенты были бы очень нужны для пропаганды в 90-е годы прошлого века. Тогда так называемая демократическая общественность России провозгласила бы их примером для подражания.

Как партизанские отряды ЦРУ превращались в криминальные и террористические структуры

Власти США думали не только о нападении на СССР, но и о защите от него. Вернее, делали вид, что думают, так как трудно предположить, что они всерьез верили в то, что, еще не восстановив свою разрушенную экономику, Советский Союз начнет новую войну, не имея при этом ядерного оружия. Тем не менее в 1948 году ЦРУ получило приказ создать группы, которые будут вести партизанскую войну в странах Западной Европы после их захвата СССР. Многие американские исследователи считают, что настоящей причиной проведения операции «Гладио», названной так в честь древнеримского короткого меча, была возможность безнаказанно присвоить выделенные на нее государственные средства, а судя по размаху операции, они были немаленькие.

Действительно, из всех известных к настоящему времени операций ЦРУ эта продолжалась дольше всех — до 1990 года. Местом ее проведения были абсолютно все страны Западной Европы, включая нейтральные Швейцарию, Швецию, Финляндию и Австрию, а также Грецию и Турцию. Было создано 138 тайных складов с оружием, а будущими партизанами стали 15 622 человека. В Западной Германии среди них были бывшие офицеры вермахта, СД и гестапо, а в Италии — сотрудники тайной полиции Муссолини ОВРА. О наличии таких тайных структур, подчиненных ЦРУ, знали только высшие руководители государств.

Русские так и не пришли, но для несостоявшихся партизан работа нашлась. Руководители операции «Гладио» в Греции Георгиос Пападопулос и Николаос Макарезос с помощью подчиненных им тайных структур 21 апреля 1967 года совершили государственный переворот и вошли в историю как Хунта черных полковников. Их коллега — убежденный фашист и морской офицер Юнио Боргезе, прославившийся расстрелами мирного населения в 1943–1945 годах, попытался сделать то же самое в 1970 году в Италии, но после провала бежал в Испанию.

Использовались тайные структуры «Гладио» и для дискредитации левого и коммунистических движений в Италии. 12 декабря 1969 года в людных местах Милана и Рима произошли четыре взрыва и было обнаружено несработавшее взрывное устройство. Были убиты 12 и ранены 107 человек. Преступление так и не было раскрыто, так как спецслужбы США и Италии прикрывали людей из «Гладио».

31 мая 1972 года карабинеры были вызваны по телефону к подозрительной машине в Петеано, и, когда они открыли ее капот, произошел взрыв — трое карабинеров погибли сразу, четвертый умер позже в больнице. Только в 1989 году выяснилось, что взрывчатка была из тайного склада «Гладио». СМИ обвинили в этих преступлениях ультралевую организацию «Красные бригады». В Португалии представители местной организации «Гладио» — Aginter Press участвовали в организации убийства 13 февраля 1965 года прогрессивно настроенного генерала Умберту Делгаду.

В Турции отделением «Гладио» руководил вышеназванный Рузи Назар, бывший гауптштурмфюрер СС, а тогда глава резидентуры ЦРУ. Он привлек к работе полковника Алпарслана Тюркеша, Абдуллу Чатлы, Халука Кырджи, Орала Челика. Позже они создали тайную террористическую организацию «Серые волки», которая совершила множество политических убийств в Турции, а ее член Мехмет Али Агджа 13 мая 1981 года совершил покушение на жизнь папы римского Иоанна Павла II.

В 1982–1985 годах в бельгийской провинции Брабант произошло 14 ограблений крупных магазинов. Преступников было трое, и они не оставляли свидетелей — были убиты 28 человек. Ранее похожие преступления произошли в Дании и Норвегии. Преступники так и не были найдены. Все эти преступные группы объединяет профессионализм при подготовке преступлений и путей отхода, а также то, что гильзы, найденные на местах ограбления, были покрыты смазкой для защиты от ржавчины. Это наводит на мысль, что они из тайных складов ЦРУ. Действительно, ЦРУ снабдило своих агентов всем необходимым не только для партизанской, но и для криминальной деятельности, а также обучило навыкам конспирации и слежки.

В ноябре 1990 года Европарламент принял решение о прекращении деятельности всех структур «Гладио» на своей территории, такие же решения после расследований приняли парламенты Швейцарии и Норвегии. Однако дать гарантии, что эти решения выполнены, не может дать никто — НАТО и ЦРУ отказываются предоставлять информацию, ссылаясь на секретность.

Операция Gold: не все то золото, что блестит

Аллен Даллес решил, что можно получить разведывательную информацию о СССР с помощью технических средств. Как раз стало известно от работников берлинского главпочтамта, что кабели, по которым осуществляются переговоры между штабом группы советских войск в Германии, советским посольством в ГДР и правительственными органами ГДР и СССР, проложены там же, где была правительственная связь нацистов, — и значит, находятся у самой границы американского сектора Берлина. Возникла идея прокопать туннель и подключиться к кабелям.

Так как у ЦРУ не было тогда подходящей подслушивающей аппаратуры, то решено было привлечь к сотрудничеству английских коллег, но финансирование операции было полностью американским. В декабре 1953 года в Лондоне прошло совместное совещание, на котором присутствовал и заместитель главы отдела Y, занимающегося прослушкой, британской разведки МИ-6 Джордж Блейк, который работал на советскую разведку. Таким образом, в Москве узнали о новой операции ЦРУ еще до ее начала.

Операция получила название «Gold» — «Золото». Для соблюдения секретности на границе с советским сектором возвели вначале склад американской армии, а затем оттуда стали копать туннель и вывозить грунт в ночное время. На все это ушло полгода, и 25 февраля 1955 года 450-метровый тоннель 2-метровой высоты был вырыт. За время его существования было перехвачено около 443 тысяч телефонных разговоров, переводом и систематизацией которых занимались 317 человек. ЦРУ очень дорожило этим источником информации.

«Снег над тоннелем стал подтаивать из-за подземного нагрева оборудования, и тайное вот-вот грозило стать явным — на поверхности проступила бы хитрая дорожка, ведущая из Западного Берлина, на которую обратил бы внимание первый же полицейский», — писал шеф ЦРУ Аллен Даллес в своей книге «Искусство разведки» в 1963 году.

Меры были приняты, и туннель продолжал функционировать до 22 апреля 1956 года, когда он якобы «был обнаружен советскими связистами при проведении ремонтных работ». Там была система подрыва секретного оборудования, но американцы бежали, не активировав ее, и в результате была организована экскурсия для иностранных журналистов, где они «смогли ознакомиться с вещественными доказательствами грубого нарушения США международного права и незаконного вторжения на территорию ГДР».

Оправдываясь, Аллен Даллес признавал, что международное право действительно было нарушено, но в результате была получена информация, имеющая исключительное значение для национальной безопасности США. Однако в 1961 году Джордж Блейк был разоблачен как советский агент — и стало ясно, что за 6,7 миллиона долларов, которые были потрачены на строительство тоннеля, ЦРУ получило дезинформацию.

Как ЦРУ пускало деньги на ветер

В том же 1954 году стартовала и операция «Моби Дик». В целях прикрытия в США было объявлено о начале широкой научной программы метеорологических исследований с помощью воздушных шаров, но они запускались только над территорией СССР и социалистических стран. Каждый шар имел грузоподъемность около 700 кг и, помимо 350 кг балласта, нес аэрофотосъемочную аппаратуру, большой запас пленки, приборы для поддержания постоянной высоты, такие как датчики давления для сброса балласта, и технические устройства для определения координат снимаемой местности, общим весом до 350 кг.

Однако из-за огромной территории СССР и плохой предсказуемости движения воздушных потоков, а также из-за бдительности и мастерства войск ПВО к американцам шары возвращались крайне редко и, как правило, без полезной информации, а ведь стоимость каждого составляла около 50 тысяч долларов. Сколько тысяч шаров было запущено, от американских налогоплательщиков скрывают до сих пор. Известно, например, что в январе 1956 года из Турции выпустили 512 воздушных шаров.

В декабре 1956 года операция «Моби Дик» была прекращена.

Хвостатая агентура не слушает да ест

Готовым сюжетом для кинокомедии является и начатая в начале 1960-х годов операция Acoustic Kitty — «Звуковая кошечка». Суть ее заключалась в том, что в ухо кошки хирург имплантировал микрофон, радиопередатчик вшивали у основания ее черепа, а антенну — на спине или хвосте. Получалось живое ходячее подслушивающее устройство, которое предполагалось использовать, чтобы слушать разговоры советских дипломатов в Вашингтоне между собой вне стен посольства. В случае успеха предполагалось выпустить таких кошек и в московском Кремле. То, что кошка, как известно, гуляет сама по себе и советские дипломаты для нее непривлекательны и секретные разговоры они ведут не на улицах, а в спецкомнатах посольства, никого не интересовало.

Первая такая кошка была выпущена в вашингтонском парке возле Висконсин-авеню у советского посольства. Однако попала она не под ноги дипломатов, а под колеса такси. Хотя бывший директор Управления технической службы ЦРУ Роберт Уоллес и утверждал много лет спустя, что «оборудование было изъято из кошки; кошка была вновь сшита во второй раз и прожила долгую и счастливую жизнь», верится в это с трудом.

По неофициальным данным, кошек была выпущена целая стая, но местные жители пожаловались на появление бродячих животных, и они оказались в питомнике, откуда их раздали семьям жителей Вашингтона. Таким образом, вместо разговора советских дипломатов сотрудники ЦРУ могли слушать разговоры своих граждан. Операция Acoustic Kitty была закрыта только в 1967 году и обошлась американскому бюджету в 20 миллионов долларов.

Первомайский подарок от ЦРУ Советской армии и народу

В 1955 году ЦРУ наконец-то повезло — был создан самолет-разведчик Lockheed U-2, способный летать на высоте 21 км, где он был недоступен для советских истребителей и ракет ПВО. Уже в следующем году из этих самолетов было создано авиационное подразделение ЦРУ «Отряд 10-10». Он был настолько засекречен, что в официальных документах значился как 2-я авиаэскадрилья метеоразведки космического агенства NASA. До мая 1960 года было проведено 24 разведывательных полета над территорией СССР и произведена фотосъемка множества военных объектов.

Так как при появлении U-2 Советская армия никаких действий не предпринимала, то в ЦРУ считали, что их самолеты невидимы для советской ПВО. А между тем в СССР увеличивали высоту полета самолетов и ракет и получили подарок на 1 мая 1960 года, когда состоялся последний полет U-2 над нашей страной — американский самолет был сбит в окрестностях Свердловска. Проблема разведывательных полетов была решена.

Для его пилота Френсиса Пауэрса это был второй полет над СССР. Когда взорвавшаяся ракета ПВО повредила самолет и он начал падать, то Пауэрс дождался, когда он упадет до высоты в 10 км, и выпрыгнул из самолета. Он не воспользовался катапультой, так как аэродромный техник ему рассказал по секрету, что она соединена со взрывчаткой, которая разорвет его на куски. Не выполнил он и указание, согласно которому перед тем, как выпрыгнуть, необходимо нажать на кнопку уничтожения секретной аппаратуры, справедливо полагая, что с ним произойдет то же самое. Не воспользовался Пауэрс и иглой с ядом, которой его снабдили сотрудники ЦРУ, чтобы покончить жизнь самоубийством в случае ареста.

Стремясь замять международный скандал, США заявили, что их летчик совершал метеорологический полет возле турецко-советской границы и в результате неполадок в системе снабжения кислородом потерял сознание, а неуправляемый самолет сам долетел до Свердловска. Однако вскоре Френсис Пауэрс сам опроверг это, заявив, что является сотрудником авиационного подразделения ЦРУ и выполняет разведывательное задание.

За это, после того как он был обменян в 1962 году на советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), ЦРУ обвинило его в невыполнении должностных инструкций, но военная прокуратура и подкомитет Сената по вооруженным силам его оправдали. Пауэрс в отместку сообщил в СМИ, что когда он служил в ВВС США, то получал 700 долларов в месяц, а когда перешел на работу в ЦРУ, то стал получать 2500. Этим он вызвал ненависть к ЦРУ со стороны всех военных летчиков США — они столько не получали даже во время войны в Корее.

Через 8,5 месяца после обмена Пауэрса советские ракетчики сбили второй самолет U-2 во время его разведывательного полета над Кубой. Так как его пилот Рудольф Андерсон при этом погиб и не смог дать обличающие показания, то в США он объявлен национальным героем — посмертно первым награжден Крестом ВВС и ему установлен памятник.

Не хватило своих мозгов, чтобы контролировать чужие

Пыталось ЦРУ осуществить и глобальную идею о контроле над человеческим сознанием. Для этого предполагалось использовать наркотики. Операция получила название «МК-ultra». Она проводилась с размахом: в ней участвовали 44 университета и колледжа, 15 научно-исследовательских, химических и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и клиник и 3 места лишения свободы. Участвовала в ней и американская армия, опыты проводились не только в США, но и в Канаде.

Чтобы получить финансирование на нее, ЦРУ обмануло американское правительство, утверждая, что, согласно разведывательной информации, СССР и Китай ведут подобные разработки и «надо срочно развернуть свои собственные исследования, чтобы эффективно защититься от попыток противника воздействовать на нас аналогичным способом».

На самом деле главными ее задачами были получение агентов, стопроцентно преданных и контролируемых ЦРУ, разработка так называемой «сыворотки правды» для получения информации на допросах и веществ, которые могут вызвать потерю памяти. Основным элементом исследования стал недавно синтезированный наркотик ЛСД, но использовались и особые грибы, марихуана, амфетамин и мескалин. В канадском Монреале в Университете Макгилла использовали и электросудорожную терапию, при этом сила тока в 30-40 раз превышала обычную.

В тюрьмах проводились эксперименты с наркозависимыми заключенными. Сотрудники ЦРУ приглашали проституток в квартиры в Нью-Йорке и Сан-Франциско, где угощали специальными коктейлями, а затем снимали их реакцию. Различные психотропные вещества давали и американским солдатам, скрывая от них возможные побочные эффекты. В федеральном наркологическом реабилитационном центре в Лексингтоне (штат Кентукки) людям, которые хотели избавиться от наркозависимости в течение 77 дней, под видом лекарств давали ЛСД — и, разумеется, результат был прямо противоположным их желанию.

В США погибли как минимум два чeловека. Интересно, что один из них Фрэнк Олсон — шеф отдела специальных операций в Детрике (штат Мериленд). Он участвовал в операции МК-ultra и заявил своему начальнику, полковнику Руэту, что аморально ставить опыты над соотечественниками, приводящие к расстройству их здоровья, а также сотрудничать с нацистскими учеными, ставившими раньше опыты над заключенными в концлагерях. Затем он объявил о своем увольнении. Это произошло 21 ноября 1953 года, а рано утром 27 ноября его нашли выпавшим с 13-го этажа его номера в гостинице «Стэтлер» в Нью-Йорке.

Вначале была официальная версия, что он сошел с ума и его отвезли в Нью-Йорк, где сотрудничавший с ЦРУ доктор Гарольд Абрамсон подтвердил наличие у него психического заболевания. Но в психлечебницу его почему-то не отправили, а оставили жить в гостинице. Позже, когда народ США узнал про операцию МК-ultra, появилось другое объяснение: 19 ноября он добровольно в исследовательских целях согласился испытать на своем организме действие ЛСД, что и привело к сумасшествию и трагическому финалу. В связи с этим его семья получила 750 тысяч долларов компенсации в 1975 году.

Однако его близкие продолжали утверждать, что он был убит, так как знал об этой абсолютно секретной операции — и, критически относясь к ней, мог ее раскрыть. Они добились того, что в 1994 году была проведена эксгумация его тела и по следу от удара на черепе было доказано, что в момент смерти он был в бессознательном состоянии, а значит, было убийство, а не самоубийство.

Его семья утверждает, что Фрэнк Олсон рассказал: в августе 1951 года он наблюдал из бинокля, как в результате заражения продуктов и распыления аэрозолей со смесью ЛСД во французском селе Пон-Сент-Эспри был настоящий ад. Тогда там пострадали сотни людей, 32 человека сошли с ума, а пятеро погибли.

Вторым официально погибшим в результате операции MK-ultra стал профессиональный теннисист Гарольд Блауэр, который с целью лечения депрессии после развода обратился в Нью-Йоркский психиатрический институт, не зная, что над его пациентами ЦРУ проводит свои опыты. После четырех уколов он пожаловался на ухудшение здоровья и заявил об отказе от лечения. Тем не менее ему вкололи 450 мг тенамфетамина, и он умер 8 января 1953 года. Документы о причинах смерти были фальсифицированы, и об этом убийстве стало известно только через 20 лет.

Операция MK-ultra продолжалась около 15 лет, на нее были потрачены сотни миллионов долларов, но конкретных результатов достигнуто так и не было. В 1963 году она была прекращена. Непосредственный куратор операции Ричард Хелмс в 1966 году стал директором ЦРУ, а в 1973 году, перед своим увольнением, он приказал уничтожить все документы об этой операции, но 20 тысяч из них чудом уцелели. Их предала огласке комиссия Сената США во главе с Фрэнком Черчем.

«Начиная с 1950-х гг. и вплоть до своего прекращения в 1963 г. в ЦРУ осуществлялась программа применения ЛСД на ничего не подозревающих людях, помимо их воли превращенных в «подопытных кроликов», — объявила она. — Факт этот говорит о пренебрежительном отношении руководства и рядовых сотрудников ЦРУ к правам личности. Несмотря на то что им был заранее известен высокий риск экспериментов, они все же подвергали жизнь людей опасности».

Как несвободные от ЦРУ журналисты за свободу слова боролись

Вышеназванные операции, а точнее их провалы, вызывают негативное отношение к ЦРУ в американском обществе и вследствие этого сложности с набором сотрудников. Эту проблему постоянно пытаются решать с помощью различных операций. Первой из них была Mockingbird — «Пересмешник». Суть операции была в том, что ЦРУ для контроля над общественным мнением стало финансировать целый ряд общественных организаций, чьи руководители взамен пропагандировали достоинства ЦРУ среди своих членов. Самой крупной из организаций стала Национальная студенческая ассоциация США.

Кроме того, началась вербовка журналистов.

Руководивший операцией Фрэнк Уиснер прославился фразой: «Журналиста купить дешевле, чем хорошую шлюху».

Всего на ЦРУ работали около 400 журналистов из 25 изданий. Управление фактически определяло редакционную политику таких СМИ, как The New York Times, Washington Post, Newsweek, CBS. Среди 400 журналистов, получавших финансовые вознаграждения от ЦРУ, были и такие известные в то время в США личности, как Вильям Палей (CBS), Генри Люс (журналы Time и Life), Артур Хейс Шульцбергер (New York Times), Альфред Френдли (управляющий редактор Washington Post), Джерри О’Лири (Washington Star), Хэл Хендрикс (Miami News), Барри Бингем — старший (Louisville Courier-Journal), Джеймс Копли (Copley News Services) и Джозеф Харрисон (Christian Science Monitor).

Их статьи и репортажи были исключительно враждебны по отношению к СССР, и они внушали мысль, что только армия и ЦРУ могут защитить Америку от Советов. Они утверждали, что в СССР свободы слова нет и все контролирует государство, но при этом собственным примером подтверждали, что США стремятся к тому же. Интересно, что тех журналистов, кто писал нужные ЦРУ статьи из патриотических соображений, не получая за это деньги, Фрэнк Уиснер называл полезными идиотами.

Кроме того, в ходе операции ЦРУ профинансировало съемку мультфильма «Скотный двор» по одноименному роману Джеймса Оруэлла, издание книги Роберта Конквеста «Большой террор», получение Нобелевской премии по литературе Борисом Пастернаком и издание его романа «Доктор Живаго» на русском языке в карманном формате, чтобы его легче было ввозить в СССР.

С помощью продажных журналистов также удавалось избегать появления ненужных ЦРУ статей о его работе в других странах. Когда известный в США детский доктор Бенджамин Спок решил опубликовать свое открытое письмо против войны во Вьетнаме, то ему по требованию ЦРУ отказали в семи американских СМИ. Точно так же действовало ЦРУ и в других, прежде всего западноевропейских, странах, тайно подкупая там СМИ и журналистов и не допуская выхода в свет антиамериканских материалов.

Все шло прекрасно в стране, которая провозгласила себя «лидером свободного мира», пока в 1975 году не начала свою работу вышеназванная комиссия сенатора Фрэнка Черча по проверке разведки.

Из ее доклада в следующем году стало известно: «ЦРУ в настоящее время поддерживает сеть из сотен людей по всему миру, которые представляют информацию ЦРУ и в нужный момент пытаются изменить общественное мнение посредством скрытой пропаганды. Эти люди предоставляют прямой доступ ЦРУ к огромному числу газет и периодических изданий, большому количеству пресс-служб и новостных агентств, теле- и радиостанциям, коммерческим издательствам и другим иностранным СМИ».

Еще большим шоком для американцев стало сообщение, что на это тратится гигантская по тем временам сумма в 265 миллионов долларов в год.

После такого скандала Джордж Буш — будущий президент, а тогда глава ЦРУ — был вынужден гарантировать: «С этого момента ЦРУ не будет вступать в какие-либо платные либо договорные отношения со штатными или внештатными корреспондентами, аккредитованными в любом американском телеграфном агентстве, газете, периодическом издании, радио- или телесети или станции».

Однако радость сторонников американской демократии оказалась преждевременной. Во-первых, в том же выступлении Джордж Буш заявил, что «ЦРУ и впредь будет приветствовать добровольное сотрудничество с журналистами», а это означало привлечение их к сотрудничеству, например с помощью шантажа. Во-вторых, речь шла только об американских журналистах. В-третьих, подавляющее большинство даже американских политологов уверены, что как операция «Пересмешник», так и «MK-ultra» продолжаются — просто носят другие названия и руководят ими другие люди из ЦРУ.

Операция в Иране: шах и пакт

Справедливости ради надо сказать, что в период руководства ЦРУ Алленом Даллесом были и успешные операции. К ним относится и операция «Аякс», проведенная в 1953 году. Ее целью было отстранение от власти премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка и возвращение ее шаху Мохаммеду Резе Пехлеви.

Британцы, приведшие к власти отца шаха — Резу Пехлеви, в 1925 году получили от него продление до 1993 года договора с Англо-иранской нефтяной компанией (AИНК). По условиям договора компания получила право монопольной добычи нефти на территории страны, освобождение от подоходного налога и таможенных пошлин и за все это ничего не платила, а только передавала Ирану часть добытой нефти. Впрочем, Резе Пехлеви даже это не помогло: в 1941 году англичане заставили его отречься от престола за пронацистские настроения и отправили в ссылку в Южную Африку под свой надзор.

Его сын — Мохаммед Реза Пехлеви хорошо выучил, кто в Иране настоящий хозяин, и не досаждал Великобритании, даже когда АИНК стала задерживать передачу полагающейся его стране части добытой нефти и Ирану приходилось закупать нефть в СССР. Однако народ Ирана не хотел безмолвно смотреть на то, как грабят его страну, и 15 марта 1951 года избранный им Меджлис1 (парламент) Ирана единогласно проголосовал за национализацию АИНК. При этом компании полагалась по этому закону денежная компенсация.

Однако Великобритании очень хотелось и дальше грабить Иран, и она призвала все страны мира отказаться от покупки теперь уже иранской нефти, а чтобы им легче было откликнуться на этот призыв, британский военный флот начал блокаду Ирана. В ответ на это 22 октября 1952 года Иран разорвал дипломатические отношения с Великобританией и выслал из страны англичан, среди которых были и сотрудники спецслужб.

В ответ в западных СМИ была развернута пропаганда о том, что Иран становится прокоммунистической державой и необходимо восстановить в нем демократические ценности. Это была дезинформация: премьер-министр Мохаммед Мосаддык, возглавивший борьбу за национализацию АИНК, неоднократно заявлял о политике нейтралитета, в том числе и во время своего визита в США в октябре 1951 года. Более того: он сам время от времени проводил репрессивные мероприятия против коммунистов из Народной партии Туде, запрещал их митинги.

Английская разведка начала подготовку к свержению правительства Мосаддыка, но так как ее люди из Ирана были высланы, да и возможности ее после Второй мировой войны стали скромнее, то она вынуждена была обратиться к коллегам из ЦРУ. Нельзя сказать, что тех сильно волновали английские проблемы, но помочь они согласились по трем причинам. Прежде всего Иран подавал плохой пример: сегодня он не позволил грабить себя англичанам, а завтра, глядя на него, другие страны запретят грабить себя американцам. Кроме того, нейтральный Иран американцам был не нужен: страна, граничащая с СССР, должна быть антисоветской и проамериканской. И наконец, была реальная возможность дать хорошо заработать американским фирмам.

Было выделено 19 миллионов долларов на подкуп командного состава армии и полиции, прозападных общественных организаций, криминальных элементов. 19 августа 1953 года в столице страны — Тегеране начались митинги протеста, которые сразу переросли в массовые беспорядки. Под предлогом их подавления в город вошли войска, которые захватили почту, телеграф и радиостанции, а затем арестовали Мосаддыка и членов его правительства.

После возвращения всей полноты власти шаху в страну, по мнению западных СМИ, вернулась демократия. Мохаммед Реза Пехлеви запретил в стране все партии, кроме собственной, создал в 1957 году службу госбезопасности САВАК, которая по количеству убитых и жестоким пыткам превзошла гестапо. В стране насильственно насаждался западный образ жизни, но уровень доходов большинства населения был далек от западноевропейского.

Был заключен новый договор о нефтедобыче, и теперь 40% ее добычи принадлежало американским компаниям Gulf Oil, Socal, Esso, Socony и Texaco, а АИНК получила новое название — British Petroleum. В 1955 году было создано так называемое ближневосточное НАТО — Багдадский пакт, куда вошел и Иран.

Диктаторский режим шаха, являющегося марионеткой США, все больше вызывал недовольство большинства населения, и в результате это привело к Исламской революции 1979 года. Это привело к свержению шаха, распаду Багдадского пакта и захвату американских дипломатов в качестве заложников. Сейчас День национализации АИНК в Иране, 15 марта, — официальный национальный праздник в Иране, и эта страна соревнуется с Северной Кореей за неофициальное звание самой антиамериканской страны в мире.

В 2013 году США официально признали, что ЦРУ организовало свержение законного правительства Мосаддыка в нейтральном Иране, но мировое сообщество практически не обратило на это внимания — требований введения санкций, выплаты компенсаций и отзыва дипломатов слышно не было.

Американские бомбардировщики как движущая сила гватемальской «революции»

Опасения американцев, что примеру Ирана последуют другие государства, подтвердились уже в следующем году. В Гватемале главный экспортный товар — сельскохозяйственная продукция, прежде всего бананы и кофе. Вот только все это принадлежало американской United Fruit Company (UFC), так как она владела землей, на которой все это росло. Землю эту она получила бесплатно от проамериканского президента Мануэля Эстрада Кабрера еще в 1901 году. При этом фруктами компания не ограничилась и ей принадлежала также единственная железная дорога, связывающая столицу и главный порт страны, который тоже принадлежал компании. Доходы UFC от Гватемалы почти в два раза превышали доходную часть бюджета этой страны.

На выборах 1951 года президентом Гватемалы стал Хакобо Арбенс, который одержал победу над проамериканским кандидатом Хосе Идигорасом. США признали результаты выборов. Новый президент предложил UFC выкупить у нее бесплатно полученную землю за 594 тысячи долларов, но компания потребовала 15,855 млн долларов, зная, что это неподъемная сумма для Гватемалы.

После того как президент Арбенс отклонил это требование в мае 1954 года, он в американских СМИ, которые гордятся своей объективностью и независимостью, мгновенно превратился из законного президента в тайного коммуниста и агента Кремля. Доказательств этого утверждения было два: он в свое время отказался послать гватемальские войска на войну в Корее и разрешил деятельность коммунистической партии. Если следовать их логике, то и все американские президенты за последние 100 лет — тайные коммунисты, так как примерно столько времени в США официально действует компартия. А что касается отказа от отправки войск, то так бы сделал любой глава государства, ставящий интересы своей страны выше американских, — у Гватемалы не было в Корее таких национальных интересов, из-за которых стоило погибать ее солдатам.

Также и правительство США вдруг объявило, что Гватемала — прокоммунистическое государство, и ввело против нее санкции, начав блокаду ее побережья, а также добилось осуждения страны в подконтрольных ему международных организациях. Американский посол в Аргентине С. Брэден выступил с заявлением, что правительство Гватемалы якобы предоставило секретные базы для советских подводных лодок. UFC, имевшая большие связи в Вашингтоне, сумела добиться того, что ЦРУ было поручено свержение президента Арбенса.

Операция получила название «PBSUCCESS». Было решено, что новым главой Гватемалы станет Карлос Армас — бывший полковник ВВС, получивший образование в США и бежавший из страны, после того как в марте 1953 года попытался осуществить военный переворот. Для него была создана Армия освобождения, которая базировалась в Гондурасе и Сальвадоре. Численность ее составляла всего 500 человек, из которых 20 были американцами. Так как такими силами целую страну захватить невозможно, то главные надежды возлагались на авиацию: были получены четыре американских боевых самолета, за штурвалом которых сидели пилоты ЦРУ. Также заранее были составлены списки подлежащих расстрелу после захвата власти.

Вторжение началось 18 июня 1954 года. Отряды Армаса перешли границу из Гондураса. Они захватили несколько пограничных селений, так как гватемальская армия была отведена от границы во избежание провокаций. Те, кто называл себя Армией освобождения, 18 июня у пограничного поста Эль-Флорино расстреляли членов комитета по аграрной реформе, 24 июня в селении Бананера — 12 работников профсоюза рабочих UFC, 27 июня в окрестностях города Чикимула — 45 членов крестьянских профсоюзов. Фотографии расстрелянных были опубликованы в американских СМИ как «доказательства преступлений кровавого диктатора Арбенса, обнаруженные на освобожденной территории». Также они сообщили, что в стране началась революция и восставший народ свергает диктатора.

Так как ЦРУ знали, на каких частотах работает армейская радиосвязь, то на них заранее подготовленные люди от имени вымышленных командиров стали сообщать о том, что из Гондураса и Сальвадора наступают огромные по численности отряды, которым невозможно противостоять, и что они переходят на их сторону, чтобы спасти свою жизнь.

Обработанные агентурой ЦРУ гватемальские летчики отказались подниматься в воздух. Согласившийся вылететь лейтенант Хуан Карлос Кастильо Радо разбился из-за неисправности своего самолета — очевидно, в результате диверсии. Таким образом, авиация ЦРУ получила возможность безнаказанно наносить бомбовые удары по столице и складам горючего.

Однако легкой победы у ЦРУ не получилось. Оправившись от неожиданного удара, гватемальская армия выбила наемников ЦРУ почти со всей территории страны. Пилоты ЦРУ показали низкий профессионализм и умудрились по ошибке нанести бомбовые удары по Гондурасу и даже 27 июня в порту Сан-Хосе атаковали и потопили британское торговое судно с грузом хлопка и кофе. Вскоре три самолета были повреждены огнем с земли и совершили вынужденную посадку в соседних странах. Власти США категорически отрицали, что это их самолеты бомбят Гватемалу, но откуда у «восставшего народа» появилась боевая авиация, объяснить не могли.

Чтобы спасти ситуацию, от ВВС США потребовали передать ЦРУ еще три самолета, и «революция» продолжилась. После того как количество жертв бомбардировок приблизилось к 1000 человек, желая спасти свой народ, президент Хакобо Арбенс 27 июня подал в отставку и передал свои полномочия главе армии полковнику Карлосу Энрике Диасу, который сразу выступил по радио с обращением к народу. В нем он заявил, что будет добиваться прекращения бомбардировок и полного вывода участников вторжения с территории Гватемалы. Также он отказался выполнить требование американского посла Джона Перифуа расстрелять в 24 часа все коммунистические элементы в стране из списка ЦРУ.

США это не устраивало, к тому же у них уже был свой подготовленный будущий президент страны Карлос Армас. Поэтому бомбардировки продолжились, хотя официальная цель «революции» была достигнута — «кровавый диктатор» потерял власть. 29 июня американский посол надел на пояс кобуру с кольтом 38-го калибра и поехал на встречу с полковником Диасом. Его сопровождали полковник Эльфего Монсон и еще два гватемальских офицера. В кабинете Диаса офицеры выхватили пистолеты и заставили его написать заявление об отставке и передаче власти полковнику Монсону.

История умалчивает, доставал ли американский посол свой кольт из кобуры и угрожал ли он им главе Гватемалы, но в любом случае Джон Перифуа вписал яркую страницу в историю американской дипломатии. Монсон в тот же день издал указ об освобождении всех антикоммунистов, арестованных при президенте Арбенсе, и запрете коммунистической партии. На следующий день он издал указ об аресте всех коммунистов и роспуске профсоюзов. Но это ему не помогло — американцы заставили его передать власть Карлосу Армасу, который прилетел в Гватемалу 4 июля на американском самолете.

В период правления Армаса были убиты по политическим мотивам около 10 тысяч человек и отбывали пожизненное заключение 8 тысяч. 19 июля был создан Национальный комитет защиты от коммунизма, который мог объявить коммунистом любого человека без права на обжалования. Таких было выявлено 72 тысячи человек, и они отбывали тюремное заключение, а после освобождения им было запрещено работать в государственных, муниципальных и общественных учреждениях и иметь радиоприемники. 24 августа был принят закон о борьбе с коммунизмом, где было записано: «Запрещена любая оппозиционная деятельность, хотя бы косвенно направленная против правительства».

4 ноября Карлос Армас стал президентом. Его избрание стало еще одним «триумфом демократии», так как накануне он издал закон о запрете участвовать в голосовании неграмотным, а таких было среди избирателей 70%. Также он отменил действие Конституции и пересмотрел Трудовой кодекс, сократив права рабочих и профсоюзов.

Разумеется, аграрная реформа и конфискация земель UFC были отменены. Более того — UFC получила дополнительные земли, а американские компании — монопольные права на разработку нефтяных месторождений Гватемалы. В благодарность СМИ США называли его «отцом нации» и «спасителем страны от кровавого диктатора, ведущим ее по пути демократии». Продолжалось это недолго: в 1957 году Карлос Армас был застрелен прямо в президентском дворце, а еще через три года в стране началась гражданская война, которая продолжалась 36 лет и стоила народу Гватемалы 200 тысяч человеческих жизней.

Три операции на Кубе и один итог — провал

Успех в Гватемале создал у ЦРУ иллюзию, что таким же методом они могут свергать правительства во всех латиноамериканских государствах. Следующей страной, где это понадобилось сделать, стала Куба, в которой Фидель Кастро свергнул диктатора Фульхенсио Батисту в 1959 году. Тут интересно, что Батиста тоже пришел к власти через военный переворот 10 марта 1952 года, но США признали его законным правителем Кубы уже через 17 дней и никогда не пытались его свергнуть, хотя у него были тесные связи и с американской мафией. Еще бы: при нем компании из США контролировали 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрических и телефонных компаний, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, 40% производства сахара-сырца и 50% всех посевов сахара. Фидель Кастро прекратил грабеж страны, и ЦРУ начала разрабатывать операцию по его свержению, получившую название «Плутон».

В целом предполагалось использовать гватемальский вариант: вторжение наемников и бомбардировки. Но так как было ясно, что Фидель Кастро не Хакобо Арбенс и в отставку не подаст, а запросит помощь от СССР, то было решено, что силы вторжения захватят и будут удерживать при поддержке авиации плацдарм, на котором провозгласят новое кубинское правительство. Его сразу же признает находящаяся под полным контролем США Организация американских государств и окажет ему военную помощь. Для этого наготове были подразделения морской пехоты США, а символические контингенты из других стран Западного полушария подтянулись бы позже для иллюстрации многонациональности военной помощи.

Однако ситуация на Кубе отличалась от ситуации в Гватемале семь лет назад. Фидель Кастро полностью контролировал свою армию и очистил ее от проамериканских элементов. Так, 44 военных летчика, окончивших американские училища и позже обстреливающих с воздуха его повстанческие отряды, получили от 20 до 30 лет тюрьмы. Кроме того, у Кубы был надежный союзник — СССР, и хотя советские инструкторы непосредственного участия в боях не принимали, их рекомендации и разведывательная информация сыграли свою роль.

Будущим «президентом Кубы» ЦРУ назначило Хосе Мира Кардону, а из бежавших с Кубы эмигрантов создало «бригаду 2506» численностью в 1500 человек, которая проходила тренировки в Гватемале. На вооружении бригады состояло 10 танков, 20 БТР и артиллерия. Также было выделено восемь самолетов, за штурвалами которых сидели сотрудники ЦРУ.

На Кубе о подготовке вторжения знали. Были, очевидно, у Кастро свои люди и в «бригаде 2506» — за неделю до высадки в тренировочном лагере бригады кто-то подорвал инструктора из ЦРУ Нильса Бэни Бэнсона. Но точное время и место высадки десанта кубинскому руководству было неизвестно. В США перед вторжением СМИ начали пропагандистскую кампанию о «страданиях кубинского народа под гнетом коммунистической диктатуры».

Самолет-разведчик U-2 сфотографировал кубинские аэродромы, и 15 апреля 1961 года восемь бомбардировщиков В-26 со знаками кубинских ВВС нанесли бомбовые удары по трем из них. Потери ЦРУ составили два самолета — один был подбит, рухнул в океан, и два сотрудника ЦРУ погибли, а второй получил сильные повреждения. Один бомбардировщик приземлился в США, и перед журналистами его экипаж представлялся кубинскими летчиками-перебежчиками. В ЦРУ ликовали — авиация Кубы уничтожена.

На следующий день по плану предстояла высадка 168 кубинских наемников во главе с Ихинио Диасом с американского судна под коста-риканским флагом «Плайя» в провинции Орьенте, но они, увидев многочисленные патрули на побережье, десантироваться отказались. Впрочем, свою задачу они выполнили — на Кубе решили, что там готовится высадка, и перебросили туда войска.

В полночь 17 апреля на двух десантных и пяти транспортных судах под флагами Либерии, вооруженных зенитками, к месту высадки в заливе Свиней прибыла «бригада 2506». Неподалеку находилась американская эскадра, в составе которой были два авианосца, десантный вертолетоносец с морской пехотой и корабли охранения.

Несмотря на то что кубинские войска находились далеко от места высадки, народной милиции — вооруженным рабочим и крестьянам ценой больших потерь удалось задержать наступление «бригады 2506». Наемники ЦРУ рассчитывали, что с воздуха их будет поддерживать авиация, нанося удары по кубинским войскам, а получилось с точностью до наоборот: с рассветом авиабомбы посыпались на них. Были потоплены четыре судна десанта, а остальные уплыли. Позже выяснилось, что авиация ЦРУ разбомбила на аэродромах заранее приготовленные макеты, а настоящие самолеты были скрыты в укромных местах. В связи с господством кубинской авиации в воздухе провалилась переброска Хосе Мира Кардоны из Флориды и провозглашение нового кубинского «правительства».

Постепенно подходили подразделения кубинской армии, в том числе танковые, вооруженные Т-34. Артиллерия обстреливала окопавшихся контрреволюционеров. Так называемая «освобожденная территория» неуклонно уменьшалась. В отчаянной попытке переломить ситуацию ЦРУ бросило в бой пять своих бомбардировщиков В-26, их должны были прикрывать истребители с авианосцев, но те не стали рисковать и объявили, что сбились с курса. В результате кубинская авиация перехватила бомбардировщики. Два из них были уничтожены вместе с экипажами, а остальные вернулись в США.

19 апреля «бригада 2506» потребовала эвакуации с Кубы. Это было поручено американским эсминцам Eaton и Murray, но при приближении к берегу их начали обстреливать танки Т-34. Очевидцы рассказывают, что из одного из них стрелял Фидель Кастро. Танки не могли серьезно повредить, а уж тем более утопить эсминцы. Тем не менее американские моряки предпочли не рисковать и уплыли, бросив своих кубинских друзей на произвол судьбы.

После этого «бригада 2506» капитулировала. Итогом ее вторжения стали 114 человек убитыми и 1202 пленными. В качестве трофеев кубинской армии достались пять американских танков, 10 БТР, артиллерия и стрелковое оружие. Мир получил неопровержимые доказательства вмешательства США во внутренние дела Кубы и попытки свержения ее правительства.

Также к потерям США нужно отнести и многомиллионные расходы на операцию «Плутон». Но ими дело не ограничилось. Для освобождения пленных из «бригады 2506» американцы вынуждены были через благотворительный фонд поставить на Кубу продовольствие и медикаменты на 53 миллиона долларов. Впервые в XX веке США платили репарации, словно побежденное в войне государство.

В ноябре того же 1961 года Аллен Даллес перестал быть директором ЦРУ, но перед уходом он поручил готовить совместно с армией операцию Northwoods. Планировалось осуществить террористические акты в Майами, Вашингтоне и на военной базе Гуантанамо, сбить американский пассажирский самолет с большим количеством студентов, утопить судно с кубинскими беженцами, нанести бомбовые удары по соседним с Кубой странам. Затем в ходе расследования этих преступлений обнаружить «доказательства» того, что их организовали власти Кубы, и в качестве возмездия совершить интервенцию американской армии в эту страну при поддержке американского и мирового общественного мнения.

Получилась интересная ситуация: государственные организации, которые официально должны защищать американский народ от терроризма, сами готовили теракты в США. Очевидно, так же думал и президент США Джон Кеннеди, который не только 12 марта 1962 года отверг план операции, но вскоре и уволил представившего его главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Лаймана Лемницера.

После этого ЦРУ начало против Кубы операцию Mongoose — «Мангуст». Цель ее — с помощью пропаганды, диверсий, создания тайных антиправительственных групп добиться восстания кубинского народа и свержения коммунистической власти. Для этого, например, был создан диверсионный отряд W, базирующийся во Флориде и имевший на вооружении быстроходные катера. Его содержание стоило бюджету США 50 миллионов долларов в год. Одной из задач операции было убийство Фиделя Кастро. Тут сотрудники ЦРУ проявили огромную фантазию и применили все мыслимые и немыслимые способы — от традиционных до таких, как подсовывание ему отравленной сигары, закачивание отравляющего газа ему в акваланг, отравление ядовитыми парами телестудии перед его выступлением. Результат операции известен каждому.

Фиделю Кастро повезло, чего не скажешь о президенте Чили Сальвадоре Альенде, который потерял свой пост и жизнь в результате организованного ЦРУ в рамках операции «Кентавр» военного переворота 11 сентября 1973 года. Нельсон Мандела благодаря ЦРУ потерял только свободу. Именно оно сообщило властям ЮАР его местонахождение, и он был арестован в 1962 году. Зато когда он вышел на свободу в 1990 году, Государственный департамент США приветствовал «освобождение сторонника демократии и борца с расизмом».

Операция «Питер Пэн»: как ЦРУ похитило 14 000 детей

С целью ослабления Кубы ЦРУ разработало операцию по тайному вывозу оттуда детей. При помощи католической церкви был запущен слух, что готовится отправка кубинских детей в СССР, где они будут помещены в трудовые лагеря. В качестве примера напоминали эвакуацию детей из Испании во время гражданской войны. По утверждению агентуры ЦРУ, спасти их от советских лагерей можно, только скрыв в США.

Операция продолжалась с 26 декабря 1960 года до 23 октября 1962 года. Отправляли только детей от 12 до 18 лет, 70% из них были мальчиками. Вывоз осуществлялся по фальшивым документам о том, что это сироты, усыновленные гражданами США, или студенты, отправляющиеся на учебу или в гости. Документы изготавливали прямо в американском посольстве в Гаване, а потом, после разрыва дипломатических отношений в 1961 году, стали печатать в США и переправлять через католическую церковь. Для облегчения вывоза Госдепартамент США объявил об отмене виз для несовершеннолетних кубинцев. Операция прекратилась, после того как во время Карибского кризиса было прервано воздушное сообщение между странами.

Родителям детей обещали, что они в любой момент смогут приехать к детям в США, однако вскоре выяснилось, что соединиться со своими детьми могут только те, кто имеет заслуги перед ЦРУ. Надеждам американцев, что дети подрастут и станут новой армией вторжения на Кубу, не суждено было сбыться. После полного разгрома в заливе Свиней в ЦРУ о новом вторжении и думать боялись. Получилось совсем наоборот: многие дети выросли и влились в ряды кубинской мафии в США.

Операции «Питер Пэн» Фидель Кастро посвятил статью в кубинской газете Granma 12 июня 2009 года. Она называлась «На зависть Геббельсу», и в ней было написано: «Операция «Питер Пэн» была циничным рекламным маневром, которому мог бы позавидовать сам Геббельс — нацистский министр пропаганды. ЦРУ отказывается рассекретить 1500 документов, связанных с операцией «Питер Пэн», под предлогом национальной безопасности. Это дело так плохо пахнет, что они не хотят раскупоривать его».

Агенты ЦРУ: самый ценный и самый известный

Из известных к настоящему времени агентов ЦРУ считается, что наибольшую пользу принес полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Олег Пеньковский. Он передал на Запад более 5000 секретных документов, касавшихся ракетного вооружения СССР и военной стратегии, персональные сведения о более чем 600 советских разведчиках ГРУ и КГБ, информацию о позиционных районах расположения советских межконтинентальных баллистических ракет, данные о научных разработках советского военно-промышленного комплекса. По приговору суда он был расстрелян 16 мая 1963 года.

Пеньковский в июне 1960 года сам предложил свои услуги, передав с двумя американскими студентами, встреченными на улице, соответствующее письмо в посольство США в Москве. «Профессионалы» из ЦРУ прочитали письмо и отказались от сотрудничества с ним, так как решили, что это провокация советских контрразведчиков. К несчастью для нас и к счастью для них, полковнику ГРУ удалось установить связи с английской разведкой, а оттуда он был передан ЦРУ для совместной его разработки.

Самый известный агент ЦРУ, а по совместительству и самый известный террорист всех времен и народов — Усама бен Ладен. Он начал сотрудничать с ЦРУ в 1980 году в Пакистане, где прошел соответствующую подготовку. Как известно, он после этого возглавил группу арабских добровольцев, которые воевали с Советской армией в Афганистане. Деятельность ЦРУ в Афганистане носила название «Операция «Циклон».

В его биографии есть два момента, на которые обычно не обращают внимание. Прежде всего — непонятно, почему он вдруг стал взрывать американские посольства и пытаться утопить эсминец ВМС США. Ведь до крупнейших в истории человечества террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года США были лучшим другом исламистов. Они оказывали им всестороннюю помощь как в Афганистане и Чечне, так и в Югославии.

Существует версия, что это вызвана личными причинами. В 1967 году по вине американского пилота в авиакатастрофе погиб его отец, а в 1988 году, снова в авиакатастрофе и снова по вине американцев, в США погиб его брат. В 1989 году сотрудники ЦРУ обвинили его в присвоении денег, выделенных правительством США на так называемый джихад, хотя, как он сам рассказывал своим соратникам, именно американцы положили эти деньги в свои карманы. Возмущенный, он в том же году вернулся в родную Саудовскую Аравию.

Также поражает отсутствие доказательств того, что именно он организатор трагических событий в США 11 сентября 2001 года. Была представлена только видеозапись, где он признается в этом. Но тут нужно вспомнить, что в первые дни после обрушения небоскребов он приветствовал произошедшее, но категорически отрицал, что он это организовал. Хотя до этого всегда объявлял о своем авторстве в предыдущих терактах в посольствах и на корабле США. Только после того как СМИ США обвинили его в этом преступлении, он перестал отрицать это, понимая, что переубедить власти США невозможно, а так он по крайней мере повысит свое влияние в среде исламских террористов.

Из 19 человек, совершивших теракт века, 15 были богатыми гражданами Саудовской Аравии. В США они въехали легально по своим документам, деньги на обучение четырех человек на курсах пилотов гражданской авиации у них были. Зачем им был нужен Усама бен Ладен?

Кроме того, как известно, в дом, в котором спал Усама бен Ладен, ворвались 24 американских спецназовца 2 мая 2011 года в ходе операции ЦРУ «Копье Нептуна», и он даже не успел оказать сопротивление. Была возможность взять его живым? Без сомнения. Почему это не сделали? А потому, что тогда пришлось бы его судить, а на суде никаких доказательств его вины предъявить было бы невозможно.

ЦРУ, почем опиум для народов?

Связи с наркоторговцами ЦРУ установило с первых дней своего существования. В 1947 году, когда существовала реальная возможность победы коммунистов во Франции, его сотрудники попросили о поддержке корсиканскую мафию. Взамен они попросили французскую полицию «не замечать» в Марселе лабораторию по производству героина.

США поставляли оружие армии Чан Кайши в Китае, которая воевала с коммунистами Мао Цзэдуна до 1950 года. Обратно самолеты везли наркотики. С тех пор это стало традицией. Если ЦРУ поставляет самолетами оружие в какую-либо страну, где выращивают наркотики, то обратно они не летят пустыми.

Особого размаха это достигло во время войны в Индокитае. Ведь там находится так называемый «Золотой треугольник», в котором производят половину наркотиков в мире. Там ЦРУ в 1961–1975 годах действовало с таким размахом, что для полетов в Лаос даже создало авиакомпанию Air America. По данным американского журнала Christian Science Monitor, на базе ЦРУ на севере Лаоса была создана нарколаборатория по очищению героина, а чтобы отмывать деньги, полученные от наркоторговли, в Австралии был открыт банк Nugan Hand Bank of Sydney. После того как журнал Rolling Stone и профессор Висконсинского университета Альфред Маккой представили доказательства этого, ЦРУ частично признало свою вину. Кстати, к 59 тысячам американских солдат, погибших на этой войне, надо добавить и минимум 30 тысяч подсевших на героин.

В Афганистане после появления там американских войск производство опиума по разным оценкам выросло от 7 до 17 раз. ЦРУ сотрудничало там с крупнейшими наркоторговцами Ахмедом Хаджи Баширом Наврузи и Джума-ханом. После разразившегося скандала они были арестованы. В конце 1980-х годов половина потребляемого в США героина была сделана в Афганистане. Позже ЦРУ стало сотрудничать и с никарагуанскими контрреволюционерами по схеме: «Оружие в обмен на наркотики». Из Никарагуа в США поступал кокаин.

Следующая страна, которую американская армия и ЦРУ «осчастливили», своим присутствием стал Ирак. До их появления наркоторговля в стране практически отсутствовала, так как при Саддаме Хусейне даже употребление наркотиков наказывалось смертной казнью.

Ситуацию в стране сейчас описывает английская газета The Independent: «Торговля наркотиками и оружием покрывается ЦРУ, которое таким образом добывает деньги на свои операции во всем мире. Выражение «где власть ЦРУ — там процветает наркоторговля» относится и к Ираку. Наркотики, включая героин и кокаин, продаются на улицах. Наркоман не опасен для властей. Наркотики здесь стали панацеей от любого недовольства и желания избавиться от США. Основная цель американцев — посадить местное население на иглу и, захватив радио, ТВ и газеты, вести необходимую пропаганду. Подобные действия формируют послушание, вместо того чтобы восставать и протестовать. Так формируются наркоцивилизации».

Информацию своих британских коллег подтвердили еще в декабре 1994 года и журналисты International Herald Tribune в статье под скандальным названием «Связи ЦРУ с наркобизнесом так же стары, как оно само».

В ней было сказано: «ЦРУ оплатило контрабандный перевоз более 2 тысяч фунтов кокаина из Венесуэлы в Соединенные Штаты, несмотря на протесты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). До недавнего времени ни один из представителей Управления, работающий за рубежом, не имел права начать расследование о подозреваемом торговце наркотиками либо попытаться собрать необходимую информацию без разрешения руководителя местного отделения ЦРУ. Представители Управления по борьбе с наркотиками должны использовать стандартный шифр госдепартамента, и все их донесения ложатся на стол начальника местного центра ЦРУ. Это главное разведывательное ведомство США также имеет доступ ко всем отчетам о расследованиях, проводившихся DEA, а также к сведениям о личностях информаторов и целевых объектах деятельности DEA за пределами США. В разгар войны против Сандинистского правительства Никарагуа кокаин начал в большом количестве поступать в США. Представитель Управления по борьбе с наркотиками США, находившийся в Коста-Рике, предпринял меры по обнаружению источников, из которых наркотики направлялись в Соединенные Штаты. Резидент ЦРУ в Никарагуа запретил этому представителю вести расследование. ЦРУ оказалось замешанным в жестоком убийстве в Мексике агента Управления по борьбе с наркотиками Франциса Муллейна».

Именно структуры албанской наркомафии стали основой так называемой Армией освобождения Косова. После отделения, благодаря бомбардировкам НАТО, Косова от Сербии оно стало главным перевалочным пунктом при поставках наркотиков из Азии в Западную Европу. Здесь находится крупнейшая американская военная база на Балканах «Кэмп-Бондстил», откуда совершаются полеты военной авиации на базы США в других странах без контроля местных властей.

Секретные тюрьмы во имя свободного мира и пытки во имя демократии

После терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ подверглось критике за то, что не смогло их предотвратить. Тогда его директор Джордж Тенет заявил, что для успехов в работе его ведомству необходимы пытки, — и власти США одобрили это. Так как пытки на территории США запрещены (запретили их, правда, только в 1994 году), то было решено применять их в других странах. Чтобы это не повредило имиджу страны, которая постоянно борется за права человека, были созданы секретные тюрьмы для пыток.

Сначала были созданы тюрьмы, получившие кодовые имена «Кошачий глаз» и «Соляная яма». Первая была создана в Таиланде в городе Удонтхани, а вторая — в Афганистане на бывшем кирпичном заводе в окрестностях Кабула. Потом пришла очередь и Европы, там нашлись три страны, которые согласились предоставить помещения ЦРУ, не задавая вопрос об их предназначении и не беспокоя американцев своим посещением объектов. Так появились тюрьмы в бывшей конноспортивной базе в пригороде Вильнюса Антивиляе в Литве, в бывшем центре подготовки сотрудников военной разведки в селе Старе Кейкуты на северо-востоке Польши и в подземной части здания в столице Румынии Бухаресте.

Сколько за это получили пособники ЦРУ в Литве и Румынии, неизвестно, а в Польше в результате расследования газеты The Washington Post стало известно, что заместитель руководителя разведки полковник Анджей Дерлатка получил 15 миллионов долларов наличными, которые были доставлены в страну дипломатической почтой в больших картонных коробках. До сих пор неизвестна причина выплаты наличкой: то ли из-за секретности, то ли из-за коррупции, также не удалось найти следы этих денег.

Пытки в официальных американских документах скромно именуются «расширенными методами допроса». В это «расширение» в тайных тюрьмах входило сверление дрелью зубов и черепа, закапывание в землю, удары током, лишение сна, замораживание, оглушение музыкой. Наиболее часто сотрудники ЦРУ применяли пытку водой, когда связанному человеку закрывали глаза и лили на него непрерывно воду, имитируя утопление. Использовалось также сексуальное насилие и угрозы расправы над детьми и родственниками заключенных. В тюрьме «Соляная яма» в результате пыток 20 ноября 2002 года умер Гюль Рахман. ЦРУ отказалось выдать его тело родственникам.

Попасть в тюрьму и подвергнуться пыткам мог практически любой человек. Об этом свидетельствует история гражданина Германии Халеда аль-Масри. Он решил провести отпуск в Македонии и 31 декабря 2003 года прибыл на границу этой страны. На его беду, его имя совпало с именем разыскиваемого террориста. Македонские пограничники задержали его и передали сотрудникам ЦРУ, которые вывезли его в тюрьму «Соляная яма» в Афганистане. Там его пытали, требуя рассказать о террористической организации, а также откуда он взял фальшивый немецкий паспорт. Три месяца понадобилось сотрудникам ЦРУ, чтобы выяснить, что паспорт настоящий, но и после этого пытки продолжились. Только 28 мая 2004 года его освободили, высадив в Македонии в безлюдном месте у албанской границы без денег. Те деньги, что были при нем при задержании, пропали.

Халед аль-Масри подал в суд на ЦРУ, но 18 мая 2006 года федеральный суд США его иск отклонил с формулировкой «это грозит серьезным риском ущерба национальной безопасности». Истец на суде не присутствовал, так как ему и его адвокату был запрещен въезд в США. В сентябре 2007 года правительство Германии приняло решение не требовать от США выдачи сотрудников ЦРУ, виновных в похищении и пытках ее гражданина. 13 декабря 2012 года Европейский суд по правам человека постановил, что в злоключениях Халеда аль-Масри виновна Македония, и обязал ее выплатить ему 60 тысяч евро.

Вначале правозащитные организации, а потом газета The Washington Post раскрыли миру правду о секретных тюрьмах ЦРУ. В 2006 году президент США Джордж Буш официально признал существование секретных тюрем, но они благополучно работали еще три года, пока не были закрыты уже при президенте Бараке Обаме. При этом наказания за 8-летнее незаконное лишение свободы и пытки никто не понес. Полковник Анджей Дерлатка входил в состав официальной польской делегации, которая поздравляла Петра Порошенко с победой на выборах президента Украины в 2014 году. Руководитель секретной тюрьмы «Кошачий глаз» в Таиланде Джина Хаспел, уничтожившая видеозаписи пыток, в этом году возглавила ЦРУ.

Впрочем, правозащитные организации утверждают, что все осталось по-прежнему. Сотрудники ЦРУ просто переехали в другие страны и теперь применяют пытки в тюрьмах «Аль-Тамара» в Марокко и в «Мулхак аль-Мазра» в Египте. Вместо закрытой секретной тюрьмы «Соляная яма» там же в Афганистане открылась новая — «Фернандо».

В 2012 году на экраны вышел фильм Zero Dark Thirty (в российском прокате — «Цель номер один») о ликвидации Усамы бен Ладена, снятый, как и многие другие, при поддержке ЦРУ. В фильме в скрытой форме пропагандируется применение пыток как эффективного средства в борьбе с терроризмом. Разумеется, он получил пять премий «Оскар». Так если пытки больше не применяются, то зачем их пропагандировать? По поводу фильма директор ЦРУ в 2009–2011 годах Леон Панетта в интервью на телеканале NBC 3 февраля 2013 года сообщил, что в фильме все как в жизни и для получения информации о месте нахождении Усамы бен Ладена действительно применялись пытки. Если учесть, что террорист №1 был убит 2 мая 2011 года, то значит, пытки применялись после официального сообщения об их прекращении в апреле 2009 года.

Впрочем, есть факты известные всему миру. Например, тюрьма ЦРУ на военной базе США Гуантанамо на Кубе. Там без суда и следствия заключенные содержатся десятилетиями — и столько же молчат по этому поводу те, кто еще совсем недавно требовал, к примеру, освобождения Надежды Савченко.

Чем спецслужбы «империи зла» отличаются от спецслужб «самой демократической страны в мире»

Как известно, 8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». Если смотреть на это выражение с точки зрения работы спецслужб, то тут все абсолютно ясно. У СССР и России всего две спецслужбы — Главное разведывательное управление и Служба внешней разведки. У США их 17. При этом ЦРУ даже не самая крупная спецслужба из них. Агенство национальной безопасности, чью деятельность по подслушиванию всего мира раскрыл в 2013 году Эдвард Сноуден, превосходит ЦРУ и по количество сотрудников, и по бюджету.

Наши разведывательные службы никогда не забрасывали на территорию США вооруженных диверсантов, разведывательных самолетов и даже воздушных шаров, не ставили тайные опыты на своем народе, не сажали его на иглу, никогда не использовали пыток. Историки сейчас спорят, сколько тысяч или даже десятков тысяч человек убило ЦРУ за свою 70-летнюю историю. Жертвой нашей разведки за этот период стал всего один человек. Хотя трудно назвать его человеком. Это организатор массовых убийств еврейского, польского и украинского народов Степан Бандера. Поэтому тем, кто приписывает нам попытку убийства Скрипалей, хочется напомнить русскую пословицу, которая начинается со слов «чья бы корова мычала».

1 Организация запрещена на территории РФ.