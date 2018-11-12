«Было бы проще, если бы все умерли от голода»: эксперт жестко ответил Киеву на заявление о незаконности выборов в Донбассе

В Киеве считают, что выборы в Донбассе подрывают государственный суверенитет Украины и что они «выходят за рамки минских договоренностей». Об этом заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» страны Георгий Тука.

По его мнению, против организаторов избирательного процесса на юго-востоке Украины будут заведены уголовные дела.

«В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, и посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации — я не знаю», — рассказал замминистра, выступая на телеканале «112.Украина».

Примечательно, что, по мнению украинских властей, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР абсолютно противоречат договоренностям, заключенным в Минске. В то время как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что голосование не идет вразрез с соглашениями по Донбассу. Однако Киев категорически с этим не согласен.

«Это фактически выход из минского процесса, но какова будет реакция других стран, которые участвуют в этом процессе, мне пока что предсказать трудно, — отметил Тука, призывая Европу ввести санкции в связи с прошедшими выборами. — Надеюсь, что давление будет увеличиваться, введенные санкции будут более эффективными и, самое главное, будет эффективным контроль по соблюдению уже введенных санкций».

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Киев по-прежнему не желает мирным путем решать вопрос с Донбассом и потому использует провокации.

По словам эксперта, выборы не противоречат минским соглашениям. Наоборот, жители юго-востока всего лишь хотят жить в порядке, зная, что есть власть, которая о них позаботится.

«Он сам говорит, что не знает, под каким предлогом будут вводиться против организаторов санкции, — оценил высказывание Туки собеседник ФАН. — Люди-то не могут жить бесконечно в подвешенном состоянии, ситуации, которую украинские власти не хотят решать. Нарушения минских соглашений выражаются прежде всего в том, что не прекращаются обстрелы в Донбассе. Может, с этого и стоит начать Киеву. Украина вводит блокаду, пытается давить физически и материально на инакомыслящих и тех, кто проживает на юго-востоке страны».

По мнению политолога, голосование в ДНР и ЛНР — всего лишь признак того, что жители республик хотят жить в спокойствии, как было раньше.

«В Киеве никак не могут понять, что люди просто хотят жить в соответствии со своими многовековыми традициями, как они привыкли. Но, к сожалению, пришла власть, которая стала навязывать условия, несовместимые с нормальной жизнью. Причем жители Донбасса сами неоднократно идут навстречу и предлагают устроить переговоры, чтобы решить проблему», — разъяснил эксперт.

Александр Дудчак предположил, что агрессивные действия Украины по отношению к собственному народу могут привести к введению ограничений против Киева.

«В Киеве не видят мирного решения: им было бы проще, если б из Донбасса все уехали или просто умерли от голода. Я думаю, что-то из-за этого как раз могут ввести санкции против Украины, поскольку администрация Порошенко не хочет решать ситуацию в соответствии с минскими соглашениями», — добавил политолог.

Несмотря на неоднозначное отношение Евросоюза и США к ситуации в Донбассе, эксперт отметил, что возможен пересмотр агрессивной позиции в сторону действительно мирного урегулирования конфликта на юго-востоке.

«Европа не горит желанием активно вмешиваться и признавать, что Украина нарушает договоренности. Однако ситуация меняется, сейчас узнаем, чем закончились переговоры в Париже, и, возможно, какие-то подвижки будут. Все прекрасно понимают, что жителей юго-восточных территорий лишают нормальной жизни не по вине Донбасса и России, а по вине Украины, которая сама, по сути, устраняет этот регион», — заключил политолог.

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. Присутствующие на голосовании международные наблюдатели отметили, что выборы прошли на высоком уровне и без нарушений. По их словам, организаторы сделали все, чтобы избирательный процесс соответствовал международным стандартам.