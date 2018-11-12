«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

Москва, 12 ноября. Видео с королем Марокко Мухаммедом VI, мирно спящим рядом с Меланьей Трамп во время торжественной речи президента Франции в Париже, вызвало настоящую бурю в соцсетях. Россияне со смехом сошлись во мнении, что монарх — настоящий счастливчик, ведь далеко не всякий сможет так преспокойно спать рядом с первой леди США, причем на глазах ее супруга.

На кадрах записи можно видеть, что сидящий рядом со спящим Мухаммедом и Меланьей Дональд Трамп кидает на короля строгие взгляды, а вот сама Меланья продолжает слушать Эммануэля Макрона с невозмутимым видом.

«Смотрите-ка, шок, сенсация, без регистрации и смс — с женой президента США спит какой-то мужик», «Переспал с Мелани. Сбылась мечта», «Когда можешь говорить, что спал с Меланьей Трамп. А сам при этом король», — смеются блогеры.

Многие тут же сделали гифку с кемарящим Муххамедом.

А кое-кто вспомнил и известную песню Аллы Пугачевой «Все могут короли». Однако один из комментаторов обратил внимание на взгляды Трампа.

«Дональд Меланью стережет», — отметил Имобелизатор.

«Трамп немного в шоке», — написал Jus.

Еще один юзер не исключил, что для королю этот промах еще аукнется.

«Как бы в Марокко террористов не нашли…» — предупредил ksnanton.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны прошли в Париже накануне, 11 ноября. Президент Франции пригласил на торжества лидеров более 70 зарубежных государств. Еще одним «героем» праздничного дня стал украинский президент Петр Порошенко, «пожирающий» глазами проигнорировавшего его Дональда Трампа. После он громко обвинял СМИ во вранье и утверждал, что все это неправда. Однако, как и королевский сон, просительный взгляд Порошенко попал в объективы видеокамер журналистов TF1 во время прямого включения с места событий.