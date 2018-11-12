Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

42
0 Оставить комментарий

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

Москва, 12 ноября. Видео с королем Марокко Мухаммедом VI, мирно спящим рядом с Меланьей Трамп во время торжественной речи президента Франции в Париже, вызвало настоящую бурю в соцсетях. Россияне со смехом сошлись во мнении, что монарх — настоящий счастливчик, ведь далеко не всякий сможет так преспокойно спать рядом с первой леди США, причем на глазах ее супруга.

На кадрах записи можно видеть, что сидящий рядом со спящим Мухаммедом и Меланьей Дональд Трамп кидает на короля строгие взгляды, а вот сама Меланья продолжает слушать Эммануэля Макрона с невозмутимым видом.

«Смотрите-ка, шок, сенсация, без регистрации и смс — с женой президента США спит какой-то мужик», «Переспал с Мелани. Сбылась мечта», «Когда можешь говорить, что спал с Меланьей Трамп. А сам при этом король», — смеются блогеры.

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

Многие тут же сделали гифку с кемарящим Муххамедом.

02

А кое-кто вспомнил и известную песню Аллы Пугачевой «Все могут короли». Однако один из комментаторов обратил внимание на взгляды Трампа.

«Дональд Меланью стережет», — отметил Имобелизатор.

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

«Трамп немного в шоке», — написал Jus.

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

Еще один юзер не исключил, что для королю этот промах еще аукнется.

«Как бы в Марокко террористов не нашли…» — предупредил ksnanton.

«Все могут короли»: уснувший рядом с Меланьей Трамп правитель Марокко стал звездой Рунета

Напомним, праздничные мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны прошли в Париже накануне, 11 ноября. Президент Франции пригласил на торжества лидеров более 70 зарубежных государств. Еще одним «героем» праздничного дня стал украинский президент Петр Порошенко, «пожирающий» глазами проигнорировавшего его Дональда Трампа. После он громко обвинял СМИ во вранье и утверждал, что все это неправда. Однако, как и королевский сон, просительный взгляд Порошенко попал в объективы видеокамер журналистов TF1 во время прямого включения с места событий.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.