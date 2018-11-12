В «Нафтогазе» рассказали о позиции США по «Северному потоку — 2»

Киев, 12 ноября. Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что США остаются противниками строительства газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», которые предназначены для поставки газа из России в страны Европейского союза. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы украинской государственной компании «Нафтогаз» в twitter.

«Граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника», — сказал министр во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

США залишаються противниками будівництва Північного потоку 2 і Турецького потоку. Громадяни України та Європи не повинні стати заручниками поставки енергоресурсів з одного джерела - міністр енергетики США Рік Перрі — Нафтогаз України (@NaftogazUK) November 12, 2018

Отметим, что Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, в связи с чем выступает против реализации проекта. США также являются противником строительства трубопровода, поскольку американские власти имеют амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Не одобряют строительства «Северного потока — 2» и государства Прибалтики вместе с Польшей. По их мнению, «Северный поток — 2» является политическим проектом.

В мае этого года президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия считает «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом, реализация которого не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину. Правительство Германии также рассматривает проект газопровода как разумный проект.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.