Удобная фигура для Вашингтона: эксперты прокомментировали задержание в США главреда USA Really Малькевича

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с задержанием и многочасовым допросом в аэропорту Вашингтона российского журналиста, главного редактора проекта USA Really Александра Малькевича, который также является первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В заявлении, которое было опубликовано российским МИД, говорится, что многочасовой допрос, устроенный Федеральным бюро расследований (ФБР) США Малькевичу в связи с его профессиональной деятельностью, — это «очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но и на любое независимое мнение о Соединенных Штатах».

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что задаваемые журналисту вопросы о «российском воздействии» на выборы в Соединенных Штатах могут быть связаны с желанием определенных сил в США создать предлог для новых антироссийских санкций. При этом в министерстве отметили, что вмешательство во внутренние дела других государств — это фирменный стиль Вашингтона.

«Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре», — заявили в МИД.

Свобода слова — пустой звук

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: задержание Малькевича в очередной раз показывает, что в реальности для Запада и для США в частности означает понятие свободы слова. Для Вашингтона это прежде всего бесконтрольная свобода для тех СМИ, которые являются трансляторами именно его позиции, причем по всему миру. Информационное доминирование — одна из основ глобальных амбиций США, и власти страны делают все для того, чтобы его сохранить и упрочить.

«Медиа, транслирующие совсем иную информационную повестку, для Запада являются крайне неудобными, в чем уже можно было убедиться на примере травли RT. Задержание Малькевича стоит в одном ряду с ней, а также имеет вполне определенные ситуативные мотивы. После выборов 6 ноября в США еще больше увеличился раскол между демократами и республиканцами, и каждая сторона будет не прочь использовать в оправдание своих невнятных результатов аргумент «влияния России» на них», — рассказал Сергей Простаков.

По мнению эксперта, Малькевич в глазах Вашингтона — «удобная» фигура, к которой можно придраться, заставив исполнять американский закон об иностранных агентах, созданный специально для противодействия зарубежным СМИ. Сама форма, в которой было исполнено донесение информации о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента до Малькевича, максимально публичная и жесткая, а также фактически допрос не оставляют сомнений в том, что задержание — это показная акция для американской публики.

«Теперь этот случай в США могут использовать и для санкционного давления на Россию, и для внутренней борьбы местных политиков. В любом случае Вашингтон еще раз показал, что никакой альтернативной точки зрения на происходящее в стране и мире для него в идеале быть не должно», — резюмировал Сергей Простаков.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что администрация США (не обязательно это лично президент Дональд Трамп, но достаточно влиятельные лица администрации) вместе с руководством силовых структур продолжают раскручивать «шпионские страсти». Ищутся новые сюжеты, новые персонажи и новые обстоятельства для подтверждения старых и до сих пор не нашедших доказательной базы гипотез о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. То, что под «горячую руку» американских спецслужб сейчас попал российский гражданин Александр Малькевич, скорее всего, случайно.

«Однако общая тенденция к криминализации любого присутствия отечественных журналистов в медийной жизни США налицо. Понятно, что такого рода действия не делают чести властям США и ставят под вопрос их подлинную — не на словах, а на деле — приверженность принципам прав человека, демократии и свободы слова», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, довольно жесткого заявления МИД РФ на данный момент вполне достаточно. Вряд ли стоит опускаться до уровня властей США и отлавливать в аэропортах прибывающих в Россию американских журналистов с целью их допроса. Тем более что если бы, например, ФСБ задержала американского журналиста, так называемая «либеральная» общественность устроила бы настоящий скандал.