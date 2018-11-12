Киев, 12 ноября. Украина станет членом Евросоюза, если политическая элита поддержит общество. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Мингарелли заявил, что в Европе нет запроса на расширение Евросоюза и на принятие в него новых членов, однако Украина может стать членом ЕС, для этого Киеву нужно придерживаться плану европейских реформ — Соглашение об ассоциации.

«В интересах украинского народа неуклонно его выполнять. Соглашение об ассоциации — это прежде всего план реформ, которые должна сделать Украина. Тогда снова можно будет поднимать вопрос о возможном членстве Украины в ЕС», — заявил Мингралелли в эфире телеканала Oboz TV.

Он подчеркнул, что не сомневается, что рано или поздно Украина станет членом ЕС.

«Если украинское общество будет поддержано политической элитой, то Украина рано или поздно станет членом ЕС», — подытожил Мингарелли.

Ранее стало известно, что Евросоюз не удовлетворен тем, как на Украине проводятся реформы в судебной сфере, а также в борьбе с коррупцией.

По словам экспертов, Украина — государство, пронизанное коррупцией «с головы до пят».

«Понятно, что за годы, прошедшие с Майдана, были приняты многие законы, которые все равно продолжают обходить, но для очень многих из них страна просто не готова. Потому что коррупция на Украине институциализирована, то есть если «не подмазать, то и не поедешь», — рассказал в беседе с ФАН эксперт Юрий Якорь.

Напомним, чтобы стать членом Евросоюза Украине нужно выполнить ряд условий. Так, Киев должен обеспечить в стране свободы слова, верховенство права, разделение властей, а также другие требования демократии. Украинские власти не следуют условиям соглашения, в частности проводят политику, которая ограничивает свободу слова.