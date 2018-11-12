Саудовская Аравия допустила снижение нефтедобычи в 2019 году

Эр-Рияд, 12 ноября. В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году. С таким заявлением выступил министр энергетики этой страны Халид аль-Фалих.

По его словам, участники ОПЕК+ готовы снова пойти на сокращение добычи черного золота на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября этого года. На это, как уточнил аль-Фалих, указывают данные технического анализа секретариата ОПЕК и технического комитета ОПЕК+.

«Может возникнуть необходимость примерно на 1 млн баррелей в сутки», — подчеркнул саудовский министр.

При этом аль-Фалих уточнил, что в прогнозах сделаны допущения, что ситуация может измениться, поэтому окончательное решение принимать пока нельзя и нужно подождать какое-то время.

При этом он добавил, что в прогнозах стоимости нефти есть допущения и ситуация может измениться, поэтому необходимо выждать определённое время для окончательного решения по данному вопросу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало побеседовало с главой думского комитета по энергетике Павлом Завальным, прокомментировавшим прогноз Международного энергетического агентства, заявившем о росте мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах.