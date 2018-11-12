Кремль поздравил Пушилина и Пасечника с победой на выборах в Донбассе

Москва, 12 ноября. Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравительную телеграмму Денису Пушилину и Леониду Пасечнику в связи с победой на выборах глав Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам Чеснакова, в поздравлении Сурков заявил, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе «живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».

Также помощник лидера РФ выразил надежду, что избранные главы республик сделают все необходимое для повышения уровня жизни населения, а также выполнения минских соглашений.

Напомним, ЛНР и ДНР заявили о непризнании киевского руководства, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ Киев ввел на территорию Донбасса войска. Ополченцам удалось отстоять Донбасс и вытеснить ВСУ на территорию Украины. Тем не менее на линии соприкосновения продолжаются ежедневные обстрелы. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.