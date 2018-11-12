«Рука должна потянуться к кнопке»: Меладзе рассказал, кого ищет в «Голосе»

Москва, 12 ноября. Телевидение не занимается поиском талантов — оно должно делать мощные и высокорейтинговые шоу. Об этом заявил композитор Константин Меладзе. О том, кто приходит на шоу «Голос», как наставники выбирают своих участников, и почему в российском проекте появляются иностранцы, он рассказал в интервью «Известиям».

По словам Константина Меладзе, в телевизионном шоу у него «совершенно прикладные» цели: он вместе с проектом проводит кастинг, ищет новых людей и должен почувствовать новые тенденции.

«Кастинг проекта «Голос» совершенно грандиозен. Заявки на участие приходят с половины земного шара. У меня в команде уже есть итальянец, американка», — рассказал Константин Меладзе.

Почему иностранцы приезжают участвовать в российском шоу? Ответ прост: люди ищут применения там, где они пригодятся. Причем ищут себя в разных странах, в том числе в России. Музыканты видят возможность развиваться. Одаренным артистам необходимо помогать, отметил Меладзе, ведь принцип «таланту нужно помогать, бездарные пробьются сами» актуален по сей день.

Судя по судейству на слепых прослушивания в «Голосе», Константин не торопится нажать на кнопку выбора, услышав лишь первые ноты. Спешить здесь не нужно, рассказал композитор. По его словам, «рука сама должна потянуться к кнопке». Именно таких артистов он ищет в проекте.

«Нужно не заставлять себя нажимать кнопку, рука сама должна автоматически потянуться к ней. На подсознательном уровне необходимо почувствовать своего артиста», — сказал Меладзе.

По его словам, только в этом случае есть смысл работать с артистом. По его признанию, на кастинге он старался дождаться тех, с кем смог бы действительно результативно сотрудничать в проекте.