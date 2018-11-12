Минск подготовил трех кандидатов на должность генсека ОДКБ

Минск, 12 ноября. Белоруссия готова предложить три кандидата на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.

По его словам, «следующая страна по алфавиту Беларусь». Лукашенко уточнил, что Минск должен быть готов к тому, чтобы предложить свою кандидатуру. При этом он подчеркнул, что готов предложить трех кандидатов на пост генерального секретаря организации.

Ранее главы ОДКБ определились, представитель какой страны станет генсеком организации. Они сошлись во мнении, что следующим генеральным секретарем должен быть выбран представитель Белоруссии. Об этом по итогам встречи заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев рассказал, что следующим после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Армения требует продления полномочий, однако главы государств ОДКБ пришли к выводу, что за срок продления в один год действующий генсек не успеет даже объехать все государства ОДКБ.