Цивилизованный подход: в Госдуме прокомментировали идею ввести акциз на газировку

Москва, 12 ноября. Идея ввести налог на сладкие газированные напитки продиктована заботой о здоровье граждан РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве России поддержали предложение ввести акциз на сладкую газировку. Автором инициативы выступил экспертный совет при правительстве. При этом отмечалось, что налог должен составить не менее 20% от стоимости продукции.

Тумусов подчеркнул, что сладкие газированные напитки вредны. Налог вводят для того, чтобы снизить процент их употребления в России.

«Думаю, это цивилизованный подход, направленный на создание условий для улучшения здоровья человека», — сказал Федот Тумусов в комментарии RT.

Ранее в Минздраве отмечали, что предложенные меры по повышению акциза рекомендованы ВОЗ в рамках борьбы с неинфекционными заболеваниями.