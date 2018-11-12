«Невозможно изолировать Россию»: Financial Times заявила о провале антироссийских санкций

Москва, 12 ноября. Антироссийские санкции были направлены на изоляцию и ослабление России, однако на практике ограничения принесли обратный эффект – Россия успешно укрепляет альянсы и является важным игроком на международном рынке. Об этом говорится в статье электронной газеты Financial Times.

Газета констатирует, что принятые впервые 2014 году санкции «провалились». Москва должна была лишиться всех связей с внешним миром и потерять роль на мировой арене. Однако план западных стран не сработал, самым ярким примером является продажа российской зенитной ракетной системы большей и средней дальности С-400 «Триумф» Индии и Китаю.

Россия наладила тесные связи с КНР, что позволило Москве выйти на международные финансовые рынки. Кроме того, Москва смогла углубить взаимоотношения с ближневосточными партнерами, в том числе Израилем и Саудовской Аравией, в то время, как Вашингтон занимает шаткое положение в регионе.

Издание отмечает, что Кремль не устает принимать лидеров ЕС, а европейские инвестиции в российские нефтяные и газовые проекты увеличиваются совсем не по риторике Брюсселя. В том числе, несмотря на заявления официального Лондона, одним из крупнейших зарубежных инвесторов Роснефти выступает британская компания ВР. Компании принадлежит 19,75% капитала.

«Невозможно изолировать такую большую и важную страну, как Россия», — приводит Financial Times слова исполнительного директора крупной международной энергетической компании.

Представители дипмиссий иностранных государств в Москве признают, что заметных изменений в российской экономике санкции не вызвали.

Напомним, Брюссель и Вашингтон ввели санкции против России в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма. Полуостров вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума – 96% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Западные страны не признают итоги референдума и продолжают вводить санкции против России.