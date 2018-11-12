Сирия новости 12 ноября 12.30: удары ВВС коалиции убили четырех мирных жителей Хаджина, при взрыве в Идлибе погиб гражданский

Сирия, 12 ноября. Удары ВВС международной коалиции убили четырех мирных жителей Хаджина, при взрыве в Идлибе погиб гражданский, боевики ранили несколько человек в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало патруль SDF на севере Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла новый удар по Хаджину и убила четырех мирных жителей.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты открыли огонь по поселению на западе провинции Алеппо, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). По сведениям автора публикации, под обстрелом боевиков пострадало несколько мирных жителей региона.

Twitter-канал (@bonniekipperma1) сообщает, что в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра на севере провинции продолжаются столкновения между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА).

В районе сирийско-турецкой границы зафиксированы разведывательные полеты самолетов ВВС США. Об этом пишет местный источник в Twitter (@VivaRevolt).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по кварталам города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло четыре мирных жителя поселения, в том числе женщины и дети. Ранее под огнем ВВС коалиции в Хаджине погибло 10 гражданских.

Банда «Исламского государства» напала на патруль Демократических сил Сирии (SDF) в северной части региона, передает военный Twitter-канал (@RisboLensky). Данных о потерях сторон не поступало.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в населенном пункте Сармин детонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента, по данным правозащитной организации, погиб гражданский.

Бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают укреплять позиции на юге провинции Идлиб и готовиться к возможным атакам со стороны радикальных исламистов. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@VivaRevolt).

Twitter-канал (@IvanSidorenko1) сообщает, что джихадисты атаковали расположения САА недалеко от Абу Духура. По сведениям автора публикации, бойцы правительственных войск отбили нападение и ликвидировали несколько боевиков.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам». После ряда провокационных обстрелов со стороны радикальных исламистов правительственные войска открыли огонь по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет Al-Masdar News.

Кроме того, по сведениям информагентства, сирийская армия атаковала укрепрайоны группировки «Джейш аль-Изза» в районе населенного пункта Хасрая.

Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) пишет также о перестрелках между САА и незаконными вооруженными формированиями на западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)