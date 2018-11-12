Сирия: производство оливок восстанавливается в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 12 ноября. После ухода террористических группировок в сирийской провинции Эль-Кунейтра возобновлено производство оливок. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент в регионе налажено производство 40 тонн оливок ежедневно. В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Как отмечает источник ФАН, новые показатели производства оливок эквивалентны довоенным экономическим достижениям Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена благодаря усилиям сирийской правительственной армии и ее союзников в ходе масштабной военной операции в конце июля. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент инженерные подразделения сирийской армии прочесывают освобожденные от незаконных вооруженных группировок города и населенные пункты Сирии с целью обнаружения самодельных взрывных устройств (СВУ) и мин-ловушек, которые могли быть спрятаны террористами перед уходом. Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности мирных жителей республики.

Сейчас сирийское правительство делает все для того, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную террористическими группировками инфраструктуру, школы, больницы, автомобильные трассы и различные государственные учреждения.

Постепенно налаживается работа электрических линий передач, водопровода, канализации.

В опустевший после прихода боевиков регион постепенно стягиваются вынужденные переселенцы, которые оставили родные дома, опасаясь за свои жизни. Жители самостоятельно ремонтируют свои дома, ищут новую работу, водят детей во вновь открывшиеся школы. В регионе все чаще происходят различные праздничные события, начинает работать рынок, проводятся ярмарки и многое другое.