В Донбассе рассказали, как выборы сломали планы Киева

Луганск, 12 ноября. Выборы в ДНР и ЛНР сломали планы Киева лишить республики субъектности на минской и других переговорных площадках. Об этом заявил журналистам представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что выборы прошли без существенных нарушений, а также с соблюдением демократических процедур.

По его словам, украинские власти полностью устроило бы отсутствие признаков государственности в ЛНР и ДНР.

«Игнорировать наличие в ЛНР и ДНР легитимно избранной власти будет весьма затруднительно для украинских властей», — подчеркнул Мирошник.

После выборов международные организации не смогут принимать односторонние решения для помощи Киеву в конфликте, считает представитель ЛНР.

Он подчеркнул, что в республиках избрана власть, с которой Киеву придется считаться.

Ранее в Киеве пригрозили уголовными делами организаторам выборов в Донбассе. Власти Украины назвали выборы «недействительными».

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что выборы не идут вразрез с минским договоренностями. Международные наблюдатели, присутствующие на выборах, заявили, что они прошли без нарушений, в соответствии с международными стандартами. Так, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что видит на избирательных участках прозрачность и демократию. Он подчеркнул, что на избирателей никто не влияет, они сами решают кого им выбирать.