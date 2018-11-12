Эксперт объяснил, зачем Европу хотят превратить в «империю»

Москва, 12 ноября. Слова главы французского Минфина Брюно ле Мэра, призвавшего сделать Европу «империей», подобную США и Китаю, прокомментировал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

По его словам, данное заявление находится в контексте других заявлений французских политиков о необходимости для Европы иметь собственную армию, которая будет не хуже, чем российская, американская и китайская.

Франция намерена «перехватить пальму первенства у Германии как европейского локомотива», что доказывают подобные заявления, отметил Салин.

США диктуют европейцам свою волю, что уже устали терпеть в Европе. В ЕС хотят «переломить ситуацию», однако ресурсов для этого все еще не хватает, пояснил Салин, передает RT.

Напомним, ранее министр финансов Франции заявил, что Европа должна четко сказать Вашингтону, что она является суверенным государством, которое самостоятельно решает, с кем вести торговлю.